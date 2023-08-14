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Италия
14 августа 2023, 20:04 | Обновлено 14 августа 2023, 20:05
287
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с защитником

Марио Руй останется в клубе

14 августа 2023, 20:04 | Обновлено 14 августа 2023, 20:05
287
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Руй

«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с защитником команды Марио Руем. Новый контракт с 32-летним португальцем рассчитан на три года – до лета 2026 года. Предыдущее соглашение истекало в 2024 году.

Марио Руй выступает за «Наполи» с 2017 года. В прошлом сезоне провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отличился в них 8 ассистами и помог команде завоевать первое за 33 года Скудетто.

Напомним, в ближайшие дни «Наполи» может продать в Саудовскую Аравию своего полузащитника Пётра Зелиньски.

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Наполи Марио Руй продление контракта
Источник ФК Наполи
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