Матч Хетафе – Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги

Вчера «Барселона» в матче второго тура Ла Лиги сыграла вничью 0:0 с «Хетафе». Матч завершился судейским скандалом после того, как судья не назначил пенальти в ворота «Хетафе».

Суммарно матч продолжался 115 минут и 54 секунды. Согласно подсчетам Opta, этот матч стал самым долгим в истории Ла Лиги с сезона 2007/2008, когда начали вестись подобные подсчеты.

Чистое игровое время матча составило 56 минут – меньше половины. Вне игры мяч был 60 минут и 43 секунды. «Барселона» владела мячом 39 минут и 32 секунды, «Хетафе» – 16 минут и 45 секунд.