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Испания
14 августа 2023, 18:43 | Обновлено 14 августа 2023, 18:44
864
2

Матч Хетафе – Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги

Поединок продолжался почти 116 минут

14 августа 2023, 18:43 | Обновлено 14 августа 2023, 18:44
864
2
Матч Хетафе – Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Барселона» в матче второго тура Ла Лиги сыграла вничью 0:0 с «Хетафе». Матч завершился судейским скандалом после того, как судья не назначил пенальти в ворота «Хетафе».

Суммарно матч продолжался 115 минут и 54 секунды. Согласно подсчетам Opta, этот матч стал самым долгим в истории Ла Лиги с сезона 2007/2008, когда начали вестись подобные подсчеты.

Чистое игровое время матча составило 56 минут – меньше половины. Вне игры мяч был 60 минут и 43 секунды. «Барселона» владела мячом 39 минут и 32 секунды, «Хетафе» – 16 минут и 45 секунд.

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Источник Opta
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Комментарии 2
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Soler61
Это было не зрелище а позор барселоны .Великийклуб а игроки падали корчились и тут же бежали просить пенальти .Причем валились не по одному а сразу по два чтобы убедить судью поставить спасительный пеналь 
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