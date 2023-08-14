Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»

Роберто Манчини прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера сборной Италии:

«Уход с поста тренера национальной команды был моим личным выбором. Я благодарю президента Габриэле Гравину за оказанное мне доверие, а также всех членов Итальянской федерации футбола.

Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые сопровождали меня в течение этих пяти лет. Невероятный успех на Евро-2020 навсегда останется в моем сердце. Это была честь».

Скорее всего, вскоре Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии.