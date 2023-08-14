Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»
Чемпионат Европы
14 августа 2023, 18:02 | Обновлено 14 августа 2023, 18:03
486
0

Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»

Итальянский тренер объяснил свое решение

14 августа 2023, 18:02 | Обновлено 14 августа 2023, 18:03
486
0
Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Роберто Манчини прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера сборной Италии:

«Уход с поста тренера национальной команды был моим личным выбором. Я благодарю президента Габриэле Гравину за оказанное мне доверие, а также всех членов Итальянской федерации футбола.

Спасибо всем игрокам и болельщикам, которые сопровождали меня в течение этих пяти лет. Невероятный успех на Евро-2020 навсегда останется в моем сердце. Это была честь».

Скорее всего, вскоре Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии.

По теме:
Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии
Стала известна сумма, которую заработает Манчини в Аравии
Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
Футбол | 14 августа 2023, 16:18 15
Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»

Директор «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика

Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Футбол | 13 августа 2023, 22:46 5
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола

Также сообщается, что украинский клуб пожаловался и на «Галатасарай»

Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Футбол | 13.08.2023, 23:59
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Футбол | 14.08.2023, 16:19
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Футбол | 13.08.2023, 20:34
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
13.08.2023, 07:00 18
Футбол
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 86
Футбол
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
13.08.2023, 01:50 12
Бокс
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
12.08.2023, 19:05 7
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
14.08.2023, 12:18 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем