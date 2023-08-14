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Германия
14 августа 2023, 17:26 |
326
0

Бонуччи может продолжить карьеру в Германии

Защитником «Ювентуса» интересуется «Унион Берлин»

14 августа 2023, 17:26 |
326
0
Бонуччи может продолжить карьеру в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу», и сейчас ищет себе новый клуб. Отправляться в саудовскую Аравию 36-летний ветеран не хочет, потому что это ударить по его шансам попасть в состав сборной Италии на Евро-2024.

По информации журналиста Маттео Моретто, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Бонуччи сейчас является «Унион Берлин». Переговоры между сторонами уже идут. Также упоминаются такие клубы как «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина», «Аякс» и «Интер».

Напомним, еще в мае Бонуччи анонсировал, что сезон 2023/2024 станет прощальным в его карьере.

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Леонардо Бонуччи Унион Берлин Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Relevo
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