Бонуччи может продолжить карьеру в Германии

Леонардо Бонуччи оказался не нужен «Ювентусу», и сейчас ищет себе новый клуб. Отправляться в саудовскую Аравию 36-летний ветеран не хочет, потому что это ударить по его шансам попасть в состав сборной Италии на Евро-2024.

По информации журналиста Маттео Моретто, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Бонуччи сейчас является «Унион Берлин». Переговоры между сторонами уже идут. Также упоминаются такие клубы как «Лацио», «Сампдория», «Фиорентина», «Аякс» и «Интер».

Напомним, еще в мае Бонуччи анонсировал, что сезон 2023/2024 станет прощальным в его карьере.