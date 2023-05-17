Легендарный итальянский защитник анонсировал завершение карьеры

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи вчера в интервью клубному каналу «Старой синьоры» анонсировал завершение карьеры в конце сезона 2023/2024:

«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре».

Бонуччи является воспитанником «Интера», но основных успехов добился с «Ювентусом», за который провел уже 500 матчей. За туринский клуб он выступает с 2010 года с перерывом на сезон 2017/2018, который он провел в «Милане». Также защищал цвета «Витербезе», «Тревизо», «Пизы» и «Бари».

За сборную Италии 36-летний защитник провел 120 матчей и забил 8 голов. Со «Скуадрой Адзуррой» стал победителем Евро-2020.