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Италия
17 мая 2023, 12:26 |
348
0

Легендарный итальянский защитник анонсировал завершение карьеры

Леонардо Бонуччи повесит бутсы на гвоздь через год

17 мая 2023, 12:26 |
348
0
Легендарный итальянский защитник анонсировал завершение карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи вчера в интервью клубному каналу «Старой синьоры» анонсировал завершение карьеры в конце сезона 2023/2024:

«Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре».

Бонуччи является воспитанником «Интера», но основных успехов добился с «Ювентусом», за который провел уже 500 матчей. За туринский клуб он выступает с 2010 года с перерывом на сезон 2017/2018, который он провел в «Милане». Также защищал цвета «Витербезе», «Тревизо», «Пизы» и «Бари».

За сборную Италии 36-летний защитник провел 120 матчей и забил 8 голов. Со «Скуадрой Адзуррой» стал победителем Евро-2020.

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Леонардо Бонуччи Ювентус сборная Италии по футболу завершение карьеры
Источник ФК Ювентус
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