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Италия
13 июля 2023, 16:43 |
241
0

Ювентус хочет летом избавиться от Бонуччи

На легендарного защитника больше не рассчитывают

13 июля 2023, 16:43 |
241
0
Ювентус хочет летом избавиться от Бонуччи
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Руководство «Ювентуса» сообщило капитану команды Леонардо Бонуччи, что на него в Турине больше не рассчитывают. 36-летний защитник покинет клуб нынешним летом.

По информации итальянских СМИ, двумя наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Бонуччи являются «Лацио» и «Сампдория», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Серию В.

К Бонуччи был интерес из Саудовской Аравии, но защитник этот вариант не стал рассматривать, потому что это может поставить под угрозу шансы игрока попасть в заявку сборной Италии на Евро-2024. Также в СМИ сообщалось об интересе со стороны «Ньюкасла».

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Источник Calciomercato
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