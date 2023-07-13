Ювентус хочет летом избавиться от Бонуччи

Руководство «Ювентуса» сообщило капитану команды Леонардо Бонуччи, что на него в Турине больше не рассчитывают. 36-летний защитник покинет клуб нынешним летом.

По информации итальянских СМИ, двумя наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Бонуччи являются «Лацио» и «Сампдория», которая по итогам прошлого сезона вылетела в Серию В.

К Бонуччи был интерес из Саудовской Аравии, но защитник этот вариант не стал рассматривать, потому что это может поставить под угрозу шансы игрока попасть в заявку сборной Италии на Евро-2024. Также в СМИ сообщалось об интересе со стороны «Ньюкасла».