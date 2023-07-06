Ньюкасл хочет подписать Бонуччи
36-летний защитник может продолжить карьеру в АПЛ
Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
В подписании 36-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». Агент игрока провел предварительные переговоры с представителями «сорок».
«Старая синьора», в свою очередь, готова рассмотреть продажу Бонуччи, чтобы сэкономить на его зарплате. В туринском клубе опытный защитник получает 6,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета следующего года.
В минувшем сезоне Леонардо провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и получил две желтые карточки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор полуфинального поединка Евро-2023 U-21
Ангелина все еще не стартовала на травяном мейджоре