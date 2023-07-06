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Англия
06 июля 2023, 09:00 | Обновлено 06 июля 2023, 09:09
167
0

Ньюкасл хочет подписать Бонуччи

36-летний защитник может продолжить карьеру в АПЛ

06 июля 2023, 09:00 | Обновлено 06 июля 2023, 09:09
167
0
Ньюкасл хочет подписать Бонуччи
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

В подписании 36-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». Агент игрока провел предварительные переговоры с представителями «сорок».

«Старая синьора», в свою очередь, готова рассмотреть продажу Бонуччи, чтобы сэкономить на его зарплате. В туринском клубе опытный защитник получает 6,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Леонардо провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил гол и получил две желтые карточки.

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Леонардо Бонуччи Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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