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  4. Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии
Чемпионат Европы
14 августа 2023, 16:33 |
464
0

Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии

Тренеру нужно расторгнуть контракт с «Наполи»

14 августа 2023, 16:33 |
464
0
Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Новым главным тренером сборной Италии станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает журналист Алессандро Альчато.

По его информации, официально об этом будет объявлено в среду, 16 августа. Сейчас Федерация футбола Италии контактирует с «Наполи» для расторжения контракта Спаллетти с клубом, который по-прежнему действует несмотря на то, что тренер свой пост покинул.

Альтернативой Спаллетти является Антонио Конте. Вчера пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини, который возглавит сборную Саудовской Аравии.

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Источник: Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Антонио Конте Роберто Манчини Наполи
Источник Twitter
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