Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии

Новым главным тренером сборной Италии станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает журналист Алессандро Альчато.

По его информации, официально об этом будет объявлено в среду, 16 августа. Сейчас Федерация футбола Италии контактирует с «Наполи» для расторжения контракта Спаллетти с клубом, который по-прежнему действует несмотря на то, что тренер свой пост покинул.

Альтернативой Спаллетти является Антонио Конте. Вчера пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини, который возглавит сборную Саудовской Аравии.