Спаллетти вскоре возглавит сборную Италии
Тренеру нужно расторгнуть контракт с «Наполи»
Новым главным тренером сборной Италии станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает журналист Алессандро Альчато.
По его информации, официально об этом будет объявлено в среду, 16 августа. Сейчас Федерация футбола Италии контактирует с «Наполи» для расторжения контракта Спаллетти с клубом, который по-прежнему действует несмотря на то, что тренер свой пост покинул.
Альтернативой Спаллетти является Антонио Конте. Вчера пост главного тренера сборной Италии покинул Роберто Манчини, который возглавит сборную Саудовской Аравии.
+++Luciano #Spalletti sarà il prossimo Ct dell’🇮🇹. Il 16 agosto l’annuncio— Alessandro Alciato (@AAlciato) August 14, 2023
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