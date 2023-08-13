Стали известны два претендента на замену Манчини в сборной Италии

Федерация футбола Италии (FIGC) внезапно была вынуждена начать поиски нового главного тренера национальной сборной после того, как Роберто Манчини покинул свой пост.

По информации итальянских СМИ, FIGC уже определилась с двумя главными кандидатами на замену Манчини и уже ведет с ними переговоры. Речь идет о Лучано Спаллетти и Антонио Конте.

Оба сейчас без работы. Спаллетти покинул «Наполи» в конце прошлого сезона после завоевания первого за 33 года Скудетто. Конте, который уже возглавлял сборную Италии в 2014 – 2016 годах, весной был уволен из «Тоттенхэма».