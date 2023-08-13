Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны два претендента на замену Манчини в сборной Италии
Чемпионат Европы
13 августа 2023, 17:14 |
993
0

Стали известны два претендента на замену Манчини в сборной Италии

Антонио Конте и Лучано Спаллетти сейчас без работы

13 августа 2023, 17:14 |
993
0
Стали известны два претендента на замену Манчини в сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти и Антонио Конте

Федерация футбола Италии (FIGC) внезапно была вынуждена начать поиски нового главного тренера национальной сборной после того, как Роберто Манчини покинул свой пост.

По информации итальянских СМИ, FIGC уже определилась с двумя главными кандидатами на замену Манчини и уже ведет с ними переговоры. Речь идет о Лучано Спаллетти и Антонио Конте.

Оба сейчас без работы. Спаллетти покинул «Наполи» в конце прошлого сезона после завоевания первого за 33 года Скудетто. Конте, который уже возглавлял сборную Италии в 2014 – 2016 годах, весной был уволен из «Тоттенхэма».

По теме:
Италия официально подтвердила отставку Манчини
Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Спаллетти был мне как отец»
Лучано Спаллетти Антонио Конте сборная Италии по футболу Федерация футбола Италии Роберто Манчини
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Бокс | 13 августа 2023, 01:50 12
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде

В Лондоне на O2 Арене состоялся интересный вечер бокса

Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12 августа 2023, 19:05 7
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию

Украинцы растеряли преимущество, но сумели одержать победу

ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Футбол | 12.08.2023, 18:47
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Футбол | 13.08.2023, 09:39
Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Салернитана проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
Удаление и два пенальти. Минай и Днепр сыграли вничью
Футбол | 13.08.2023, 14:57
Удаление и два пенальти. Минай и Днепр сыграли вничью
Удаление и два пенальти. Минай и Днепр сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 5
Футбол
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
11.08.2023, 21:10 8
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 14
Бокс
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
13.08.2023, 07:00 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем