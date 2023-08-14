Лукаку может заменить Кейна в Тоттенхэме
Представители форварда уже начали переговоры со «Шпорами»
Будущее Ромелу Лукаку остается в подвешенном состоянии. Бельгийский форвард не нужен ни «Челси», ни «Интеру», переговоры с «Ювентусом» заморожены, а в Саудовскую Аравию Лукаку пока что ехать не хочет.
Агенты форварда нашли для футболиста вариант продолжения карьеры – это «Тоттенхэм», который нуждается в новом форварде после продажи Гарри Кейна в «Баварию». По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, агенты Лукаку уже связывались с представителями «Шпор».
«Тоттенхэм» может стать пятым клубом АПЛ в биографии Лукаку. Ранее он выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «ВБА».
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