Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку может заменить Кейна в Тоттенхэме
Англия
14 августа 2023, 15:40 |
604
0

Лукаку может заменить Кейна в Тоттенхэме

Представители форварда уже начали переговоры со «Шпорами»

14 августа 2023, 15:40 |
604
0
Лукаку может заменить Кейна в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Будущее Ромелу Лукаку остается в подвешенном состоянии. Бельгийский форвард не нужен ни «Челси», ни «Интеру», переговоры с «Ювентусом» заморожены, а в Саудовскую Аравию Лукаку пока что ехать не хочет.

Агенты форварда нашли для футболиста вариант продолжения карьеры – это «Тоттенхэм», который нуждается в новом форварде после продажи Гарри Кейна в «Баварию». По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, агенты Лукаку уже связывались с представителями «Шпор».

«Тоттенхэм» может стать пятым клубом АПЛ в биографии Лукаку. Ранее он выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «ВБА».

По теме:
МУДРИК: Людям лучше судить кого-то, чем ставить себя на чье-то место
Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
Назарий Русин подписался на аккаунт Сандерленда
Ромелу Лукаку Челси Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Футбол | 14 августа 2023, 00:20 22
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем

Не простили ему нереализованного момента

Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Футбол | 13 августа 2023, 19:38 3
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина
Романо «дал в штангу»: стали известны детали трансфера Трубина

Переход Анатолия принесёт «Шахтёру» меньше, чем ожидалось

Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Теннис | 14.08.2023, 10:15
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Элина СВИТОЛИНА – о матче с Возняцки: «Это будет еще одна большая битва»
Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Футбол | 14.08.2023, 10:31
Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Марсель поднял ценник на Малиновского. Где продолжит карьеру Руслан?
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Баскетбол | 13.08.2023, 19:43
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 4
Футбол
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 1
Теннис
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
13.08.2023, 09:26 2
Футбол
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 6
Футбол
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем