Лукаку может заменить Кейна в Тоттенхэме

Будущее Ромелу Лукаку остается в подвешенном состоянии. Бельгийский форвард не нужен ни «Челси», ни «Интеру», переговоры с «Ювентусом» заморожены, а в Саудовскую Аравию Лукаку пока что ехать не хочет.

Агенты форварда нашли для футболиста вариант продолжения карьеры – это «Тоттенхэм», который нуждается в новом форварде после продажи Гарри Кейна в «Баварию». По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, агенты Лукаку уже связывались с представителями «Шпор».

«Тоттенхэм» может стать пятым клубом АПЛ в биографии Лукаку. Ранее он выступал за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «ВБА».