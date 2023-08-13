Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетик» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер столичной команды Андрей Лунин появился на поле с первых минут и отстоял в воротах «Реала» все 90 минут, не пропустив ни одного гола.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла. За матч Андрей сделал всего 1 сейв.

Лучшим игроком поединка был признан Джуд Беллингем. Его оценка составила 8.6 баллов.

Оценки WhoScored за матч Атлетик – Реал – 0:2