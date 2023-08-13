Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Испания
13 августа 2023, 09:26 |
2040
0

Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал

Мадридская команда обыграла соперников со счетом 2:0

13 августа 2023, 09:26 |
2040
0
Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетик» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер столичной команды Андрей Лунин появился на поле с первых минут и отстоял в воротах «Реала» все 90 минут, не пропустив ни одного гола.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла. За матч Андрей сделал всего 1 сейв.

Лучшим игроком поединка был признан Джуд Беллингем. Его оценка составила 8.6 баллов.

Оценки WhoScored за матч Атлетик – Реал – 0:2

По теме:
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
ВИДЕО. Как Реал с Луниным победил Атлетик
Джуд Беллингем лучший игрок Андрей Лунин WhoScored Реал Мадрид Атлетик Бильбао Атлетик - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник WhoScored
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Теннис | 12 августа 2023, 09:05 0
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто

Алькарас уступил Томми Полу, Гаэль дал бой Яннику Синнеру, Де Минаур убрал россиянина

Супердебют Довбика, Рух – лидер УПЛ, победа баскетболистов
Другие виды | 13 августа 2023, 06:00 0
Супердебют Довбика, Рух – лидер УПЛ, победа баскетболистов
Супердебют Довбика, Рух – лидер УПЛ, победа баскетболистов

Главные новости на Sport.ua за 12 августа

ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Футбол | 12.08.2023, 11:16
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Футбол | 12.08.2023, 22:27
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Полесье не было готово, что мы прибавим физически»
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Бокс | 13.08.2023, 01:50
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
12.08.2023, 19:41 84
Футбол
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 23
Футбол
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
11.08.2023, 12:29 3
Бокс
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
12.08.2023, 20:00 10
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
13.08.2023, 07:00 8
Футбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем