Сухой матч, 1 сейв. Названа оценка Лунина за поединок Атлетик – Реал
Мадридская команда обыграла соперников со счетом 2:0
12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетик» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер столичной команды Андрей Лунин появился на поле с первых минут и отстоял в воротах «Реала» все 90 минут, не пропустив ни одного гола.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла. За матч Андрей сделал всего 1 сейв.
Лучшим игроком поединка был признан Джуд Беллингем. Его оценка составила 8.6 баллов.
Оценки WhoScored за матч Атлетик – Реал – 0:2
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