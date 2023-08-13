Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крибасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Кривбасс
13.08.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 05:30 |
95
0

Крибасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 17:00 игру 3 тура УПЛ

13 августа 2023, 05:30 |
95
0
Крибасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кривбасс - ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру будет судить Александр Каленов из Ивано-Франковска. Она для него станет дебютной в УПЛ.

Матч в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - ЛНЗ.

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
Vbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Валерий ИВАЩЕНКО: «Ребята не выполнили установку в первом тайме»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Не будем бить – не забьем»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Баскетбол | 12 августа 2023, 19:05 6
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию
Сумасшедшая развязка и победа в овертайме. Украина обыграла Болгарию

Украинцы растеряли преимущество, но сумели одержать победу

Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Футбол | 12 августа 2023, 09:40 23
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером

Алексей Сливченко – о резонансном уходе бразильского вингера из стана чемпиона Украины

Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Бокс | 13.08.2023, 01:50
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
Джошуа мощным ударом нокаутировал финна Хелениуса в 7-м раунде
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
Футбол | 12.08.2023, 22:35
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
«Украинская фантастика». Фаны Жироны – про перфоманс Довбика и Цыганкова
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Футбол | 12.08.2023, 23:37
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Арсенал – Ноттингем Форест – 2:1. Суперпас Мартинелли и шедевр Сака. Видео
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
11.08.2023, 00:40 31
Футбол
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
11.08.2023, 21:10 5
Футбол
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
11.08.2023, 12:40
Футбол
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
Ломаченко сохранил первую строчку в обновленном рейтинге WBC
11.08.2023, 12:29 3
Бокс
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
11.08.2023, 19:49 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем