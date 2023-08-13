Крибасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

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Кривбасс - ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру будет судить Александр Каленов из Ивано-Франковска. Она для него станет дебютной в УПЛ.

Матч в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - ЛНЗ.