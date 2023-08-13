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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Ребята не выполнили установку в первом тайме»
Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 04:45 | Обновлено 13 августа 2023, 04:47
195
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Ребята не выполнили установку в первом тайме»

Главный тренер «Оболони» подытожил матч с «Черноморцем»

13 августа 2023, 04:45 | Обновлено 13 августа 2023, 04:47
195
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Ребята не выполнили установку в первом тайме»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Наставник киевской «Оболони» Валерий Иващенко дал комментарий после поражения своей команды одесскому «Черноморцу» в 3 туре УПЛ (0:1).

«Пропускать в начале игры тяжело, но мы ребят предупреждали, что в Премьер-лиге нужно играть до конца. Но то, что мы планировали в первом тайме, не сыграло, ту установку, которую давал тренерский штаб, футболисты не выполнили. Будем разбираться, почему.

Хочу поблагодарить за второй тайм, создали несколько моментов. Футбол не прощает таких ошибок, нужно забивать. Хотя и в первом тайме был момент, но реализация нужна. Но то, что планировали в первом тайме, – ребята не выполнили установку. Во втором – да, ребята добавили активности, создали моменты, заработали и красные карточки сопернику, но надо забивать.

Травмированный Прокопенко? Он получил рассечение. Это футбол, поэтому нужно терпеливо переносить травмы. Он боец, думаю, все будет хорошо», – сказал Иващенко.

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Источник Sport.ua
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