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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 02:34 |
65
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – ЛНЗ

Игра начнется 13 августа в 17:00

13 августа 2023, 02:34 |
65
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – ЛНЗ
ФК Кривбасс

В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кривбасс - ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру будет судить Александр Каленов из Ивано-Франковска. Она для него станет дебютной в УПЛ.

Матч в прямом эфире можно будет просмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - ЛНЗ.

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Источник Sport.ua
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