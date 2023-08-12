Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял несколько решений относительно дисквалификации игроков за грубые нарушения.

Футболист «Шахтера» Артем Бондаренко за удаление в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» отстранен от соревнований на два матча (за серьезное игровое нарушение), на один из которых – условно.

Игрок «Полесья» Богдан Кушниренко за удаление в матче 2-го тура УПЛ против «Днепра-1» также дисквалифицирован на два матча (за серьезное игровое нарушение), на один из которых – условно.

Футболист «Миная» Николай Киричок за удаление во время матча 2-го тура чемпионата U-19 против «ЛНЗ» отстранен от участия в соревнованиях на три матча (за плевок в сторону соперника).