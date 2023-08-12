Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 17:26 | Обновлено 12 августа 2023, 17:27
1237
3

Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно

Такое же наказание получил Богдан Кушниренко из «Полесья»

12 августа 2023, 17:26 | Обновлено 12 августа 2023, 17:27
1237
3
Бондаренко получил 2 матча дисквалифации, один из которых – условно
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял несколько решений относительно дисквалификации игроков за грубые нарушения.

Футболист «Шахтера» Артем Бондаренко за удаление в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» отстранен от соревнований на два матча (за серьезное игровое нарушение), на один из которых – условно.

Игрок «Полесья» Богдан Кушниренко за удаление в матче 2-го тура УПЛ против «Днепра-1» также дисквалифицирован на два матча (за серьезное игровое нарушение), на один из которых – условно.

Футболист «Миная» Николай Киричок за удаление во время матча 2-го тура чемпионата U-19 против «ЛНЗ» отстранен от участия в соревнованиях на три матча (за плевок в сторону соперника).

По теме:
Три матча подряд без пропущенных голов. Колос обыграл Верес
Вторая лига. Установилось троевластие
Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем Бондаренко Николай Киричок чемпионат Украины по футболу удаление с поля Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Богдан Кушниренко Днепр-1 Днепр-1 - Полесье Минай U-19 Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Футбол | 12 августа 2023, 16:30 4
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом

Украинец начнет матч в запасе

Почем подписка? Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу
Футбол | 11 августа 2023, 21:20 26
Почем подписка? Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу
Почем подписка? Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу

Диапазон цен за просмотр матчей УПЛ будет составлять от 50 до 100 грн в месяц

Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Футбол | 11.08.2023, 21:10
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
Футбол | 12.08.2023, 11:16
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Это случилось! Гарри Кейн – игрок Баварии
ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
Футбол | 12.08.2023, 16:38
ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
ФОТО. Футболист из Ирака тонко подколол Криштиану Роналду
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
А Попову з Динамо просто два , без умовного матчу дали...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Summertime
Сегодня   в Одессе 3 красных.  Будет  работка для КДК, потому что им ведь тоже нужна зарплата.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
11.08.2023, 14:14 1
Футбол
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
10.08.2023, 21:59 70
Футбол
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
11.08.2023, 18:12 9
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 7
Теннис
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
10.08.2023, 23:45 8
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем