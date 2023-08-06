Игрок Полесья получил прямую красную карточку на 20-й минуте за грубый фол

В воскресенье, 6 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

На 20-й минуте встречи защитник житомирян Богдан Кушниренко пошел в опасный подкат против Доминго Бланко перед собственной штрафной и получил за это нарушение красную карточку.

Отметим, что Кушниренко перешел в «Полесье» из «Ворсклы» на правах свободного агента. Для Богдана это был восьмой матч в УПЛ в карьере и первое удаление.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 0:0

Кушниренко, 20 (грубый фол)