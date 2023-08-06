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  4. Игрок Полесья получил прямую красную карточку на 20-й минуте за грубый фол
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 15:44 | Обновлено 06 августа 2023, 15:45
575
0

Игрок Полесья получил прямую красную карточку на 20-й минуте за грубый фол

Богдан Кушниренко был удален в матче с «Днепром-1»

06 августа 2023, 15:44 | Обновлено 06 августа 2023, 15:45
575
0
Игрок Полесья получил прямую красную карточку на 20-й минуте за грубый фол
ФК Ворскла. Богдан Кушниренко

В воскресенье, 6 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Днепр-1» и житомирское «Полесье».

На 20-й минуте встречи защитник житомирян Богдан Кушниренко пошел в опасный подкат против Доминго Бланко перед собственной штрафной и получил за это нарушение красную карточку.

Отметим, что Кушниренко перешел в «Полесье» из «Ворсклы» на правах свободного агента. Для Богдана это был восьмой матч в УПЛ в карьере и первое удаление.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Днепр-1» – «Полесье» - 0:0

Кушниренко, 20 (грубый фол)

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Богдан Кушниренко удаление с поля чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Днепр-1 - Полесье
Источник Sport.ua
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