Игрок Полесья получил прямую красную карточку на 20-й минуте за грубый фол
Богдан Кушниренко был удален в матче с «Днепром-1»
В воскресенье, 6 августа, проходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют «Днепр-1» и житомирское «Полесье».
На 20-й минуте встречи защитник житомирян Богдан Кушниренко пошел в опасный подкат против Доминго Бланко перед собственной штрафной и получил за это нарушение красную карточку.
Отметим, что Кушниренко перешел в «Полесье» из «Ворсклы» на правах свободного агента. Для Богдана это был восьмой матч в УПЛ в карьере и первое удаление.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Днепр-1» – «Полесье» - 0:0
Кушниренко, 20 (грубый фол)
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