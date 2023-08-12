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Англия Ж
12.08.2023 13:30 – FT 2 : 1
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Чемпионат мира
12 августа 2023, 15:43 | Обновлено 12 августа 2023, 15:50
302
1

Их осталось 4. На женском чемпионате мира определись все полуфиналисты

Последнюю вакансию в топ-квартете заполнила сборная Англии

12 августа 2023, 15:43 | Обновлено 12 августа 2023, 15:50
302
1
Их осталось 4. На женском чемпионате мира определись все полуфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском чемпионате мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился последний матч 1/4 финала стадии плей-офф.

Сборная Англии одержала волевую победу со счетом 2:1 над командой Колумбии и стала последним участником будущих встреч 1/2 финала.

Напомним, ранее в полуфинал пробились сборные Испании и Швеции (сыграют между собой 15 августа), а также Австралии (она встретиться с Англией 16-го числа), которая сегодня, 12 августа, в четвертьфинала обыграла команду Франции.

Женский чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Колумбия – 2:1

Голы: Хемп, 45+1, Руссо, 63 – Сантос, 44.

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Источник Sport.ua
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Summertime
Ожидаемо, но не  без приключений.  Куда смотрят гендеристы ФИФА? Почему в женском футболе до сих пор ворота размером как у мужчин?)  Тут же нет 2-х метровых киперов. Вон англичанку (1, 73) просто перекинули и банка.  Хотя Столярчук рассказал, что верх ворот это главная мишень у женщин.)  Но на фига козе баян?
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