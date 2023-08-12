На женском чемпионате мира по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился последний матч 1/4 финала стадии плей-офф.

Сборная Англии одержала волевую победу со счетом 2:1 над командой Колумбии и стала последним участником будущих встреч 1/2 финала.

Напомним, ранее в полуфинал пробились сборные Испании и Швеции (сыграют между собой 15 августа), а также Австралии (она встретиться с Англией 16-го числа), которая сегодня, 12 августа, в четвертьфинала обыграла команду Франции.

Женский чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Колумбия – 2:1

Голы: Хемп, 45+1, Руссо, 63 – Сантос, 44.