Дома и стены помогают. Австралия сенсационно вышла в полуфинал женского ЧМ

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился один из четвертьфинальных поединков, в котором сборная Австралии добилась победы над командой Франции.

Австралийки не были фаворитками встречи, но в итоге добились успеха. Основное и дополнительное время игры завершились вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых со счетом 7:6 успех сопутствовал сборной Австралии. Заметим, что в лотереи после матча команды пробили по 10 ударов.

В полуфинале команда Австралии сыграет с победителем матча Англия – Колумбия, который начнется в 13:30 по Киеву.

Женский чемпионат мира. 1/4 финала

Австралия – Франция – 0:0, пен. 7-6