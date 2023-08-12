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Чемпионат мира
12 августа 2023, 13:21 | Обновлено 12 августа 2023, 13:27
739
3

Дома и стены помогают. Австралия сенсационно вышла в полуфинал женского ЧМ

Хозяйки мундиаля выбили из турнира команду Франции, не будучи фаворитом матча 1/4 финала

12 августа 2023, 13:21 | Обновлено 12 августа 2023, 13:27
739
3
Дома и стены помогают. Австралия сенсационно вышла в полуфинал женского ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился один из четвертьфинальных поединков, в котором сборная Австралии добилась победы над командой Франции.

Австралийки не были фаворитками встречи, но в итоге добились успеха. Основное и дополнительное время игры завершились вничью 0:0. В серии послематчевых 11-метровых со счетом 7:6 успех сопутствовал сборной Австралии. Заметим, что в лотереи после матча команды пробили по 10 ударов.

В полуфинале команда Австралии сыграет с победителем матча Англия – Колумбия, который начнется в 13:30 по Киеву.

Женский чемпионат мира. 1/4 финала

Австралия – Франция – 0:0, пен. 7-6

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Summertime
Жесть!   Даже пересмотрел серию пенальти.  Австралийское ТВ выбрало отличный ракурс.   Показывали удар сзади и сверху бьющей футболистки.   А всё остальное - до и после.  И вот с этого ракурса отлично видно и силу удара, и кто где ошибся и т.д. Даже отменили один удар, когда австралийская вратариха раньше с линии сорвалась.  Но она и повтор отразила.  Ведь чуть не подставила свою команду после того как отразила 5-й удар и тут же сама пошла пробивать.  В штангу.  Трудно ей потом пришлось возвращаться в тему.  Но выручила малая из Франции, которая тоже влепила в штангу 10-й удар.
 Это сегодня  Англия должна на крыльях летать против Колумбии. Хотя...  Это же  женщины.  Что у них там в голове -  и Бог не знает.
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+2
easterly
де можна передивитися огляд - скиньте посилання, будь ласка
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0
stalevar1250
Да, серия пенальти 🔥
Болел за Австралию 
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0
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