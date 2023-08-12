Украина. Вторая лига12 августа 2023, 09:59 | Обновлено 12 августа 2023, 10:09
58
0
Вторая лига. Матчи 2-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги
12 августа 2023, 09:59 | Обновлено 12 августа 2023, 10:09
58
0
12 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 2-й тур, 12 августа
- 12:00. Карпаты-2 Львов – Чайка П.Борщаговка
- 13:00. Реал Фарма Одесса – Локомотив Киев
- 14:00. Дружба Мировка – Нива Винница
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Карпаты-2 Львов – Чайка П.Борщаговка
13:00. Реал Фарма Одесса – Локомотив Киев
14:00. Дружба Мировка – Нива Винница
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 августа 2023, 23:21 5
Экс-лидер «Шахтера» продолжит карьеру в Турции
Футбол | 12 августа 2023, 02:05 2
«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в 1-й игре сезона
Футбол | 11.08.2023, 21:10
Футбол | 11.08.2023, 11:08
Футбол | 11.08.2023, 14:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2023, 22:04 15
10.08.2023, 18:13 19
11.08.2023, 09:20 45
10.08.2023, 16:12 7
10.08.2023, 10:45 3
10.08.2023, 20:08 21
10.08.2023, 08:17 2
10.08.2023, 18:23 15