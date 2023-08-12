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Карпаты-2
12.08.2023 12:00 - : -
Чайка
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Украина. Вторая лига
12 августа 2023, 09:59 | Обновлено 12 августа 2023, 10:09
58
0

Вторая лига. Матчи 2-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги

12 августа 2023, 09:59 | Обновлено 12 августа 2023, 10:09
58
0
Вторая лига. Матчи 2-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Дружба

12 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 2-й тур, 12 августа

  • 12:00. Карпаты-2 Львов – Чайка П.Борщаговка
  • 13:00. Реал Фарма Одесса – Локомотив Киев
  • 14:00. Дружба Мировка – Нива Винница

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Карпаты-2 Львов – Чайка П.Борщаговка

13:00. Реал Фарма Одесса – Локомотив Киев

14:00. Дружба Мировка – Нива Винница

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Источник Sport.ua
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