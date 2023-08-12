Украина. Вторая лига12 августа 2023, 17:34 | Обновлено 12 августа 2023, 17:46
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Вторая лига. Установилось троевластие
Сыграны три матча 2-го тура сезона
12 августа 2023, 17:34 | Обновлено 12 августа 2023, 17:46
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В субботу, 12 августа, сыграны три очередных поединка 2-го тура национального первенства ПФЛ во Второй лиге.
Мировская «Дружба» дома обыграла 2:0 «Ниву» из Винницы, а «Чайка» на выезде разгромила «Карпаты-2» - 4:0. Набрав по 6 очков из шести, «Дружба», «Чайка», а также «Звягель» возглавили турнирную таблицу Второй лиги.
Вторая лига Украины-2023/2024. 2-й тур
Карпаты-2 – Чайка – 0:4
Реал-Фарма – Локомотив Киев – 4:1
Дружба – Нива Винница – 2:0
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