Украина. Первая лига12 августа 2023, 09:47 | Обновлено 12 августа 2023, 09:53
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Первая лига. Матчи 3-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 августа видеотрансляцию поединков 3-го тура Первой лиги
12 августа 2023, 09:47 | Обновлено 12 августа 2023, 09:53
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12 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 3-й тур, 12 августа
- 15:00. Ингулец – Диназ Вышгород
- 15:30. Буковина – Хуст
- 16:00. Металлург – Горняк-Спорт
- 16:30. Металлист – Подолье
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
15:00. Ингулец – Диназ Вышгород
15:30. Буковина – Хуст
16:00. Металлург – Горняк-Спорт
16:30. Металлист – Подолье
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