Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Матчи 3-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Буковина
12.08.2023 15:30 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 августа 2023, 09:47 | Обновлено 12 августа 2023, 09:53
94
0

Первая лига. Матчи 3-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 августа видеотрансляцию поединков 3-го тура Первой лиги

12 августа 2023, 09:47 | Обновлено 12 августа 2023, 09:53
94
0
Первая лига. Матчи 3-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Титов, судья игры Металлист – Подолье

12 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 3-й тур, 12 августа

  • 15:00. Ингулец – Диназ Вышгород
  • 15:30. Буковина – Хуст
  • 16:00. Металлург – Горняк-Спорт
  • 16:30. Металлист – Подолье

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

15:00. Ингулец – Диназ Вышгород

15:30. Буковина – Хуст

16:00. Металлург – Горняк-Спорт

16:30. Металлист – Подолье

По теме:
Вторая лига. Матчи 2-го тура, 12 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назначены арбитры на матчи 3-го раунда Кубка Украины
Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Ингулец Подолье Хмельницкий Диназ Вышгород Хуст смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Футбол | 11 августа 2023, 12:40 0
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023

Сборная Швеции после победы над командой США одолела Японию

Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании
Футбол | 12 августа 2023, 02:05 2
Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании
Валенсия вырвала победу у Севильи на старте сезона Ла Лиги в Испании

«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в 1-й игре сезона

Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Футбол | 11.08.2023, 23:19
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Грандиозный дебют. Фирмино оформил хет-трик в первом матче за Аль-Ахли
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Футбол | 11.08.2023, 22:04
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Самый дорогой футболист в истории Динамо будет играть в Армении
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 16:04
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 7
Теннис
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
11.08.2023, 11:40 58
Футбол
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
10.08.2023, 21:59 70
Футбол
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
11.08.2023, 09:20 45
Футбол
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
Топ-5 pound-for-pound. Как рейтинг должен выглядеть сейчас?
11.08.2023, 17:00 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем