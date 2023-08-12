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Украина. Первая лига
12 августа 2023, 19:03 | Обновлено 12 августа 2023, 19:23
375
0

Первая лига. Ингулец разгромно выиграл, Подолье спаслось с Металлистом

Сыграны 4 матча 3-го тура второго дивизиона Украины

12 августа 2023, 19:03 | Обновлено 12 августа 2023, 19:23
375
0
Первая лига. Ингулец разгромно выиграл, Подолье спаслось с Металлистом
ФК Ингулец Петрово

В субботу, 12 августа, состоялись четыре поединка 3-го тура национального первенства ПФЛ Украины в Первой лиге.

Петровский «Ингулец» дома разгромил «Диназ» (4:0) и, имея 9 очков из 9-ти, упрочил свое лидерство в таблице группы Б. За ним с 6 очками в активе идут «Левый берег» и «Горняк-Спорт», который на выезде одолел «Металлург».

В таблице группы А последним идет «Металлист» (1 очко), который в игре с «Подолье» был близок к первой победе в сезоне, но пропустил в компенсированное время – ничья 1:1. Хмельницкая команда занимает 6 позицию (2 очка). Лидируют «Нива» Бузовая и «Карпаты» (по 9 очков).

Первая лига Украины. 3-й тур

Ингулец – Диназ – 4:0

Голы: Ситало, 14, Козак, 45, Квасов, 76, Кольцов, 85

Буковина – Хуст – 0:0

Металлург – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Дмитриев, 60

Металлист – Подолье – 1:1

Голы: Голубка, 23 – Василенко, 90+6.

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Источник Sport.ua
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