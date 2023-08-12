Франция12 августа 2023, 06:15 | Обновлено 12 августа 2023, 06:21
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ВИДЕО. Стартовый матч Лиги 1. Лилль спас игру с Ниццей на 90+4 минуте
В компенсированное время гол для гостей забил защитник Бафоде Диаките
12 августа 2023, 06:15 | Обновлено 12 августа 2023, 06:21
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В стартовом матче 1-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью (1:1).
Форвард хозяев поля Гаэтан Лаборд открыл счет на 18-й минуте.
Гости спаслись на 90+3 минуте, когда гол забил защитник гостей Бафоде Диаките.
Лига 1. 1-й тур, 11 августа
Ницца – Лилль – 1:1
Голы: Лаборд, 18 – Диаките, 90+4
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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