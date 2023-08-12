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  4. ВИДЕО. Стартовый матч Лиги 1. Лилль спас игру с Ниццей на 90+4 минуте
Чемпионат Франции
Ницца
11.08.2023 22:00 – FT 1 : 1
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 августа 2023, 06:15 | Обновлено 12 августа 2023, 06:21
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ВИДЕО. Стартовый матч Лиги 1. Лилль спас игру с Ниццей на 90+4 минуте

В компенсированное время гол для гостей забил защитник Бафоде Диаките

12 августа 2023, 06:15 | Обновлено 12 августа 2023, 06:21
9
0
ВИДЕО. Стартовый матч Лиги 1. Лилль спас игру с Ниццей на 90+4 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Франции «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью (1:1).

Форвард хозяев поля Гаэтан Лаборд открыл счет на 18-й минуте.

Гости спаслись на 90+3 минуте, когда гол забил защитник гостей Бафоде Диаките.

Лига 1. 1-й тур, 11 августа

Ницца – Лилль – 1:1

Голы: Лаборд, 18 – Диаките, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Ницца Лилль видео голов и обзор Гаэтан Лаборд Бафоде Диаките
Источник Sport.ua
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