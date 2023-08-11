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Ницца
11.08.2023 22:00 - : -
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Франция
11 августа 2023, 08:44 |
47
0

Ницца – Лилль. Прогноз и анонс на матч чеппионата Франции

Поединок состоится 11 августа в 22:00 по Киеву

11 августа 2023, 08:44 |
47
0
Ницца – Лилль. Прогноз и анонс на матч чеппионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

11 августа на «Альянц Ривьера» пройдет матч 1-го тура Лиги 1 Франции, в котором, в котором «Ницца» встретится с «Лиллем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ницца

Клуб получил амбициозных владельцев. Но это пока что не конвертируется в серьезные успехи непосредственно на полях. Патрик Виейра неплохо начинал, вернул орлят в еврокубки, но сдулся на 2-й год работы. Переманили Гальтье как раз из Лилля после чемпионского сезона - расстались после 1-го же разочаровывающего сезона. Попытались снова с Фавром, что брал 3-е место и выводил в квалификацию Лиги чемпионов, но он не закончил и сезона 2022/2023, на 9-й позиции финишировали при Дигаре, типичном и.о. Сейчас ставку сделали на Франческо Фариоли, 34-летнем итальянце, что работал только с турецкими Фатих Карагюмрюк и Аланьяспором. Заодно обновился и состав: ушли Рэмзи, Пепе, Делор, продали Стенгса, который, впрочем, играл в аренде за Антверпен, как и Дольберг в Хоффенхайме. В плане подписаний выделяется аренда Сансона и приглашение Бога, но больше всего, 22,5 миллиона, выложили за Моффи, что за пол сезона 2022/2023 в аренде записал в актив 6 голов при 3 передачах.

Лилль

Команда, как упоминалось, при Гальтье в 2021-м году сенсационно стала чемпионом страны, потеснив сам ПСЖ. Понятно, что повторить такое никто и не надеялся. Но падение сразу на 10-е место, даже на фоне победы в Суперкубке и неплохим выступлением в Лиге чемпионов, разочаровало. Тем проще было проявить себя во Франции Паулу Фонсеке - экс-наставник Шахтера вернул догов в топ-5, и теперь будет пытаться проявить себя в Лиге конференций. Помогать будут новички, Умтити и Харальдссон (исландец обошелся в 12 миллионов), но и потери существенные. Ушли Жозе Фонте, Бамба, Тимоти Веа, закончилась аренда Андре Гомеша.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Ницца смогла выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами гостей. Но в целом ждем упорную борьбу и итоговые тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).

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Ницца Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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