11 августа на «Альянц Ривьера» пройдет матч 1-го тура Лиги 1 Франции, в котором, в котором «Ницца» встретится с «Лиллем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ницца

Клуб получил амбициозных владельцев. Но это пока что не конвертируется в серьезные успехи непосредственно на полях. Патрик Виейра неплохо начинал, вернул орлят в еврокубки, но сдулся на 2-й год работы. Переманили Гальтье как раз из Лилля после чемпионского сезона - расстались после 1-го же разочаровывающего сезона. Попытались снова с Фавром, что брал 3-е место и выводил в квалификацию Лиги чемпионов, но он не закончил и сезона 2022/2023, на 9-й позиции финишировали при Дигаре, типичном и.о. Сейчас ставку сделали на Франческо Фариоли, 34-летнем итальянце, что работал только с турецкими Фатих Карагюмрюк и Аланьяспором. Заодно обновился и состав: ушли Рэмзи, Пепе, Делор, продали Стенгса, который, впрочем, играл в аренде за Антверпен, как и Дольберг в Хоффенхайме. В плане подписаний выделяется аренда Сансона и приглашение Бога, но больше всего, 22,5 миллиона, выложили за Моффи, что за пол сезона 2022/2023 в аренде записал в актив 6 голов при 3 передачах.

Лилль

Команда, как упоминалось, при Гальтье в 2021-м году сенсационно стала чемпионом страны, потеснив сам ПСЖ. Понятно, что повторить такое никто и не надеялся. Но падение сразу на 10-е место, даже на фоне победы в Суперкубке и неплохим выступлением в Лиге чемпионов, разочаровало. Тем проще было проявить себя во Франции Паулу Фонсеке - экс-наставник Шахтера вернул догов в топ-5, и теперь будет пытаться проявить себя в Лиге конференций. Помогать будут новички, Умтити и Харальдссон (исландец обошелся в 12 миллионов), но и потери существенные. Ушли Жозе Фонте, Бамба, Тимоти Веа, закончилась аренда Андре Гомеша.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Ницца смогла выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами гостей. Но в целом ждем упорную борьбу и итоговые тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,07).