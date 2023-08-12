В субботу, 12 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:00.

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Черноморец – Оболонь. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Оболонь».