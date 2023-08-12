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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 01:49 | Обновлено 12 августа 2023, 01:50
14
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух

В Житомире состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги

12 августа 2023, 01:49 | Обновлено 12 августа 2023, 01:50
14
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
УПЛ

В субботу, 12 августа, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют житомирское «Полесье» и львовский «Рух».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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