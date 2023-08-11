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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 23:54 | Обновлено 11 августа 2023, 23:57
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес

В Ковалевке состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги

11 августа 2023, 23:54 | Обновлено 11 августа 2023, 23:57
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
ФК Колос Ковалевка

В субботу, 12 августа, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Верес».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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