Следом за Трубиным. Бенфика выложила 20 миллионов за форварда

Следом за Анатолием Трубиным «Бенфика» оформила трансфер еще одного игрока. Речь идет о форварде «Фиорентины» Артуре Кабрале.

По информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего бразильца составила 20 миллионов евро. В составе «Бенфики» Кабрал призван заменить Гонсау Рамуша, который отправился в «ПСЖ» в аренду с выкупом за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Кабрала 17 голов и 2 ассиста в 48 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. В итальянский клуб он перешел в январе 2022 года из «Базеля» за 15,5 миллиона евро.