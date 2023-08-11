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  4. Следом за Трубиным. Бенфика выложила 20 миллионов за форварда
Португалия
11 августа 2023, 20:51 |
1446
5

Следом за Трубиным. Бенфика выложила 20 миллионов за форварда

Артур Кабрал покинул «Фиорентину»

11 августа 2023, 20:51 |
1446
5
Следом за Трубиным. Бенфика выложила 20 миллионов за форварда
ФК Бенфика. Артур Кабрал

Следом за Анатолием Трубиным «Бенфика» оформила трансфер еще одного игрока. Речь идет о форварде «Фиорентины» Артуре Кабрале.

По информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего бразильца составила 20 миллионов евро. В составе «Бенфики» Кабрал призван заменить Гонсау Рамуша, который отправился в «ПСЖ» в аренду с выкупом за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Кабрала 17 голов и 2 ассиста в 48 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. В итальянский клуб он перешел в январе 2022 года из «Базеля» за 15,5 миллиона евро.

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Бенфика Артур Кабрал Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Бенфика
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Комментарии 5
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apepa
Без Трубина Шахтер не выиграет чемпионство в этом сезоне
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Gargantua
рискованное вложение.
статистика приличная, но по сути в Фиорентине он надежд не оправдал.
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Serhii P.
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