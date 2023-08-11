Следом за Трубиным. Бенфика выложила 20 миллионов за форварда
Артур Кабрал покинул «Фиорентину»
Следом за Анатолием Трубиным «Бенфика» оформила трансфер еще одного игрока. Речь идет о форварде «Фиорентины» Артуре Кабрале.
По информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего бразильца составила 20 миллионов евро. В составе «Бенфики» Кабрал призван заменить Гонсау Рамуша, который отправился в «ПСЖ» в аренду с выкупом за 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Кабрала 17 голов и 2 ассиста в 48 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. В итальянский клуб он перешел в январе 2022 года из «Базеля» за 15,5 миллиона евро.
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