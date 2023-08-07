Франция07 августа 2023, 21:38 | Обновлено 07 августа 2023, 22:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Гонсалу Рамуш перешел в ПСЖ
Португалец заменит Мбаппе
07 августа 2023, 21:38 | Обновлено 07 августа 2023, 22:33
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Нападающий португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Игрок перешел к парижанам на правах аренды.
Рамуш будет выступать за французский клуб до лета 2024 года, а затем парижане смогут выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний Гонсалу Рамуш провел за «Бенфику» 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.
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