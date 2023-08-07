ОФИЦИАЛЬНО. Гонсалу Рамуш перешел в ПСЖ

Нападающий португальской «Бенфики» Гонсалу Рамуш официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Игрок перешел к парижанам на правах аренды.

Рамуш будет выступать за французский клуб до лета 2024 года, а затем парижане смогут выкупить контракт форварда за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Гонсалу Рамуш провел за «Бенфику» 47 матчей, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.