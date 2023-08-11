Франция11 августа 2023, 20:01 | Обновлено 11 августа 2023, 20:02
1863
10
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Будущее хавбека «Марселя» по-прежнему под вопросом
11 августа 2023, 20:01 | Обновлено 11 августа 2023, 20:02
1863
10
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался не нужен «Марселю», однако спрос на него на рынке довольно высокий. По информации ТаТоТаке, интерес к Малиновскому есть даже в Саудовской Аравии.
Также 30-летний хавбек пользуется спросом в чемпионате Турции. Однако наиболее предметный интерес к Малиновскому – со стороны клубов АПЛ и итальянской Серии А.
Сейчас главным фаворитом в борьбе за Малиновского считается турецкий «Бешикташ». Президент «Торино» Урбано Каиро опроверг интерес к игроку.
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Тільки недавно ми чекали, поки Руслана заберуть Ювентус чи Інтер, а тепер пинками під задницю копають з задрипаного Марселя.... І він нікому ніде взагалі не потрібен.От що буває, коли нестабільно граєш.
Поки ще було хоч 27-28 років, то ще якось був потрібен. А тепер всі дивляться на 30 років і ніхто не бере ветерана.Взагалі це проблеми Марселя. Вони підписали його на пристойну зарплату. Якщо хочуть позбавитися. то хай самі йому шукають клуб, який його задовільнить.
І якщо нема бажаючих купляти за 10 мільйонів, то хай шукають оренду. Он в Жирону може би і забрали