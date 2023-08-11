Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался не нужен «Марселю», однако спрос на него на рынке довольно высокий. По информации ТаТоТаке, интерес к Малиновскому есть даже в Саудовской Аравии.

Также 30-летний хавбек пользуется спросом в чемпионате Турции. Однако наиболее предметный интерес к Малиновскому – со стороны клубов АПЛ и итальянской Серии А.

Сейчас главным фаворитом в борьбе за Малиновского считается турецкий «Бешикташ». Президент «Торино» Урбано Каиро опроверг интерес к игроку.