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Франция
11 августа 2023, 20:01 | Обновлено 11 августа 2023, 20:02
1863
10

Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии

Будущее хавбека «Марселя» по-прежнему под вопросом

11 августа 2023, 20:01 | Обновлено 11 августа 2023, 20:02
1863
10
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался не нужен «Марселю», однако спрос на него на рынке довольно высокий. По информации ТаТоТаке, интерес к Малиновскому есть даже в Саудовской Аравии.

Также 30-летний хавбек пользуется спросом в чемпионате Турции. Однако наиболее предметный интерес к Малиновскому – со стороны клубов АПЛ и итальянской Серии А.

Сейчас главным фаворитом в борьбе за Малиновского считается турецкий «Бешикташ». Президент «Торино» Урбано Каиро опроверг интерес к игроку.

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Руслан Малиновский Марсель трансферы
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 10
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Serhii P.
Гаррі Кейна за 100 млн євро підписала "Баварія", а йому також 30р. Так що, все залежить від самого гравця, а не від його віку.
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+1
anacreon
Це просто боляче читати. Таке ганебне завершення кар'єри.
Тільки недавно ми чекали, поки Руслана заберуть Ювентус чи Інтер, а тепер пинками під задницю копають з задрипаного Марселя.... І він нікому ніде взагалі не потрібен.От що буває, коли нестабільно граєш.
Поки ще було хоч 27-28 років, то ще якось був потрібен. А тепер всі дивляться на 30 років і ніхто не бере ветерана.Взагалі це проблеми Марселя. Вони підписали його на пристойну зарплату. Якщо хочуть позбавитися. то хай самі йому шукають клуб, який його задовільнить.
І якщо нема бажаючих купляти за 10 мільйонів, то хай шукають оренду. Он в Жирону може би і забрали
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