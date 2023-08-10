Бешикташ пытается увести Малиновского у Торино

Турецкий «Бешикташ» намерен выйти победителем из гонки за подписание украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. «Орлы» готовы опередить итальянский «Торино», который также хочет видеть у себя игрока.

«Бешикташ» сделал выгодное предложение 30-летнему Малиновскому, но тот пока на него никак не ответил. Сообщается, что приоритетом для Малиновского является или Серия А, или Английская Премьер-лига.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский уже согласовал свой переход в стан «Торино».

Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты» в январе этого года за 10 млн евро. Его контракт с провансальцами рассчитан до 2026 года.