Бешикташ пытается увести Малиновского у Торино
Клуб из Стамбула заманивает украинца
Турецкий «Бешикташ» намерен выйти победителем из гонки за подписание украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. «Орлы» готовы опередить итальянский «Торино», который также хочет видеть у себя игрока.
«Бешикташ» сделал выгодное предложение 30-летнему Малиновскому, но тот пока на него никак не ответил. Сообщается, что приоритетом для Малиновского является или Серия А, или Английская Премьер-лига.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский уже согласовал свой переход в стан «Торино».
Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты» в январе этого года за 10 млн евро. Его контракт с провансальцами рассчитан до 2026 года.
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