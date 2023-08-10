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  4. Бешикташ пытается увести Малиновского у Торино
Турция
10 августа 2023, 14:59 |
929
1

Бешикташ пытается увести Малиновского у Торино

Клуб из Стамбула заманивает украинца

10 августа 2023, 14:59 |
929
1
Бешикташ пытается увести Малиновского у Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Турецкий «Бешикташ» намерен выйти победителем из гонки за подписание украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского. «Орлы» готовы опередить итальянский «Торино», который также хочет видеть у себя игрока.

«Бешикташ» сделал выгодное предложение 30-летнему Малиновскому, но тот пока на него никак не ответил. Сообщается, что приоритетом для Малиновского является или Серия А, или Английская Премьер-лига.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский уже согласовал свой переход в стан «Торино».

Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты» в январе этого года за 10 млн евро. Его контракт с провансальцами рассчитан до 2026 года.

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Бешикташ трансферы трансферы Лиги 1 Руслан Малиновский Марсель
Источник Фабрицио Романо
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Владислав Рейский
Если силы есть еще то лучше рискнуть и в Италию, хотя если хочет точно играть то мб лучше и к туркам
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