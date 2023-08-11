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Англия
11 августа 2023, 15:22 | Обновлено 11 августа 2023, 15:27
176
0

Тухель высказался о ситуации с возможным переходом Кейна в Баварию

Специалист подтвердил работу клуба над трансфером

11 августа 2023, 15:22 | Обновлено 11 августа 2023, 15:27
176
0
Тухель высказался о ситуации с возможным переходом Кейна в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ситуацию вокруг возможного подписания клубом английского нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Специалист признался, что в данном вопрос до финального решения еще далеко.

«Мы интенсивно работаем над этим, это я могу подтвердить. Но сейчас никакого соглашения еще достигнуто не было, а когда его нет, тренер не может что-то комментировать, потому что это касается не его игрока», — заявил Тухель.

Ситуация с переходом Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» напоминает «мыльную оперу». Среди прочего ранее сообщалось, что нападающий согласился на переезд в столицу Баварию, но позднее поступила информация о том, что «шпоры» не разрешают игроку покинуть столицу Англии.

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Томас Тухель Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Тоттенхэм Бавария
Источник ФК Бавария
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