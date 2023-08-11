Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК

Киевское «Динамо» не вернется в Украину и перенесет матчи УПЛ, если пройдет в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает журналист Пиотр Шленка.

Отметим, что первый матч 3-го раунда квалификации «Динамо» проиграло «Арису» со счетом 0:1 в Салониках. Ответная встреча состоится 17 августа в Бухаресте.

Если киевляне пройдут «Арис», то в следующей стадии сыграют против победителя пары «Нефтчи» – «Бешикташ» (первый матч 1:3). Базовые даты игр раунда плей-офф – 24 и 31 августа. В УПЛ во второй половине августа киевляне должны сыграть против «Черноморца» (20.08) и против «Вереса» (26.08).

Ранее уже был перенесен матч «Динамо» – «Металлист 1925».