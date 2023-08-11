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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 13:56 | Обновлено 11 августа 2023, 13:57
1536
4

Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК

Киевляне пока не планируют возвращаться в Украину

11 августа 2023, 13:56 | Обновлено 11 августа 2023, 13:57
1536
4
Источник: Динамо перенесет матчи УПЛ, если пройдет в плей-офф ЛК
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» не вернется в Украину и перенесет матчи УПЛ, если пройдет в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает журналист Пиотр Шленка.

Отметим, что первый матч 3-го раунда квалификации «Динамо» проиграло «Арису» со счетом 0:1 в Салониках. Ответная встреча состоится 17 августа в Бухаресте.

Если киевляне пройдут «Арис», то в следующей стадии сыграют против победителя пары «Нефтчи» – «Бешикташ» (первый матч 1:3). Базовые даты игр раунда плей-офф – 24 и 31 августа. В УПЛ во второй половине августа киевляне должны сыграть против «Черноморца» (20.08) и против «Вереса» (26.08).

Ранее уже был перенесен матч «Динамо» – «Металлист 1925».

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Комментарии 4
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Тогда и Заря тоже перенесёт?  И Днепр-1?  И Шахтёр...   Всё на второй круг, как и весь чемпионат.
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+2
Phantom
Всім технічні поразки, за неучасть у чемпіонаті 
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+1
BigDean
Особисто я не проти, нехай переносять аби тільки пройшли в группу
Але цікаво послухати фанів Динамо які тут піною бризкали коли Шахтар переніс на три дні раніше матч із Вересом
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0
u6464u
так може і УПЛ закрити , думаю воно не поможе це як мертвому припарка .
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0
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