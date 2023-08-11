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Лига конференций
11 августа 2023, 12:08 | Обновлено 11 августа 2023, 12:15
740
0

Мирослав СТУПАР: «На Буяльском был фол, это пенальти»

Известный в прошлом рефери разобрал спорные эпизоды матча Лиги конференций

11 августа 2023, 12:08 | Обновлено 11 августа 2023, 12:15
740
0
Мирослав СТУПАР: «На Буяльском был фол, это пенальти»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Джарред Джиллетт

В первом поединке квалификационного раунда Лиги конференций греческий «Арис» победил киевское «Динамо», благодаря сомнительному пенальти (1:0).

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар специально для Sport.ua прокомментировал спорные игровые эпизоды в противостоянии в Салониках:

- В центре внимания обозревателей оказались два эпизода: с назначением пенальти в ворота динамовцев и игнорирование арбитром фола защитника греков на киевлянине Буяльском.

Поскольку было касание мяча к руке защитника динамовцев Сироты, то наказание было справедливым. К сожалению, здесь есть вина стоппера киевлян, который в момент удара не контролировал свои руки.

Что касается падения Буяльского, то арбитр имел полное право назначить 11-метровый. Защитник хозяев толкнул динамовца в штрафной площади, когда тот рвался к воротам. Кстати, в этом эпизоде рефери был явно не последователен. Если уж не назначил пенальти, то должен был показать Буяльскому желтую карточку за симуляцию. Этого не произошло. Конечно, если бы на матче в Салониках работала система VAR, то у арбитра была бы возможность исправить свою ошибку и тогда справедливость бы восторжествовала.

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Источник Sport.ua
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