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Лига конференций
11 августа 2023, 11:08 | Обновлено 11 августа 2023, 12:19
2264
10

Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» шокирован результатами матче «Динамо» и «Днепра-1»

11 августа 2023, 11:08 | Обновлено 11 августа 2023, 12:19
2264
10
Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»
ФК Динамо Киев

Состоялись поединки квалификационного раунда еврокубков с участием представителей футбольной Украины: в Лиге Европы «Днепр-1» разгромно проиграл «Славии» из Чехии (0:3), а киевское «Динамо» уступило греческому «Арису» (0:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Иван Гецко рассказал, что ему больше всего не понравилось в действиях украинских команд:

- Позор, другого слова и не подберешь, когда анализировать вчерашнее выступление наших клубов. К сожалению, эстафету у неудачников из полтавской «Ворсклы», которую выбила из квалификации Лиги конференций скромная грузинская «Дила», подхватили другие два отечественных представителя – «Днепр-1» и «Динамо».

- Начнем с более престижной Лиги Европы, где днепряне съездили в гости к «Славии».
- В таких случаях после крупного поражения говорят: поехали на экскурсию. В это трудно поверить, но днепряне умудрились за весь матч лишь однажды пробить в сторону ворот визави. Это ужас, особенно если учесть, что соперник был не из топ-футбольных стран. Несмотря на то, что хозяева с 58 минуты играли в меньшинстве они продолжали диктовать условия и, как вишенка на торте - довели дело до разгрома, забив третий гол.

- Что скажете о последнем летнем новичке днепрян - Филиппове, который заменил на острие наступления Довбыка?
- Здесь вообще трудно что-то понять. Футболист без игровой практики, проведя с новой командой только одну тренировку, сразу попадает в стартовый состав. Этот тактический ход наставника Александра Кучера явно не сработал, потому что Филиппов был незаметен. С другой стороны, Филиппов из тех нападающих, как, кстати, и Довбик, которые зависимы от партнеров. А средняя линия гостей вчера провалила поединок.

- Благодаря чему «Днепр-1» через неделю в ответном матче может дать бой пражанам и добиться реванша с нужным результатом?
- Я всегда был реалистом и «Днепр-1» нынешнего образца это не та команда, которая может составить конкуренцию «Славии». У днепрян в каждой линии есть уязвимые места, а «Славия» производит впечатление команды, где каждый игрок четко знает, что ему делать на футбольном поле. Тем более, что держит руку на пульсе и руководитель «Славии», который вчера умело контролировал ход событий, особенно, когда его подопечные остались в меньшинстве. Вот почему днепрянам уже можно спокойно готовиться к очередному понижению - экзаменам в Лиге конференций.

- Теперь о «Динамо», проигравшем середняку чемпионата Греции - «Арису». Киевляне сетовали, что у них много сил забрала дорога в Салоники.
- Эти дешевые оправдания меня больше всего убивают. А динамовцы подумали, что в это время их ровесники в окопах отражают атаки российских агрессоров? Или, как выживать во время воздушных тревог, когда есть угроза самому дорогому - жизни? Динамовцы должны быть благодарны, что могут заниматься любимым делом, сплотиться, сыграть через не могу и своей игрой прославить Украину. А они видите ли, устали. В конце концов, чего от них ждать, когда мастерства нет. «Динамо» сейчас посредственная команда, которой никто не боится даже на внутренней арене.

- Но ведь динамовцы приехали в Грецию в статусе лидера УПЛ, порадовав на старте высокой результативностью.
- Я уже неоднократно отмечал, что уровень УПЛ - низкий и стоит нашим командам на международной арене столкнуться с плотной опекой, умелым отбором соперника, как они становятся беспомощными. К тому же хромает физподготовка и поэтому трудно добавлять обороты. Ну, а игра киевлян да и тех же днепрян в обороне уже вызывает смех. Такое впечатление, что играют не профессионалы с миллионными зарплатами, а любители. Хорошо, что динамовец Бущан сделал правильные выводы из своей неудачной игры в последнем календарном матче с «Оболонью» и вчера несколько раз выручил. Иначе и киевляне не избежали бы разгрома.

Отдельно хочу сказать о рулевом «Динамо» Мирче Луческу. На мой взгляд, он уже давно себя исчерпал, создается впечатление, что ему продолжает доверять только клубное руководство. Разве Луческу не знал, что Ярмоленко не отрабатывает в обороне, значит надо было так построить игру, чтобы Андрея всегда кто-то страховал.

Не был в курсе, что Шапаренко играет, как говорят, на чистых мячах, слаб в отборе. Этими пробелами лидеров киевлян «Арис» и воспользовался, заслуженно взяв верх. Динамовцам были созданы надлежащие условия для подготовки, но уровень их игры вызывает серьезное беспокойство. К сожалению, наши представители в еврокубках уже почти достали до дна.

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Иван Гецко Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис Арис - Динамо Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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suforza1921
Дуже грамотно зроблено розбір матчів і ситуації в клубах загалом. Респект. Все сказано по ділу.
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+8
Phantom
Чим так звані "футболісти" відрізняються від слюсарів,  будівників та інших людей у країні? Одні підіймають економіку та сидять в окопах, а так звані "футболісти" мають можливість займатися улюбленою справою, але вони "устали" , "нас отравили", позорять нашу країну
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+4
Xvalenok03
А может они действительно устали?
Все-таки уже две игры в чукре провели.
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+3
alekos59
Поясню, пацани, чому такий вiдсмок. Цим мажорам поставили завдання стати чемпiонами та напряму зайти в групу ЛЧ та зрубити трохи бабла для хозяiна. Тому всякi ЛЕ та ЛК нiкому не цiкавi. На 2 фронти вони не можуть бо багато пива сосуть та й кой чого iншого !!!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
gvs58
Чому близько? Це вже ДНО, чи думаєте там ще постукають? 
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0
alekos59
Мiж iншим, де коронна фраза, МИ ВАМ НIЧОГО НЕ ОБIЦЯЛИ Й НЕ ДОЛЖНI ???
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-1
kadaad .
Закономерный результат. Все время ведущие клубы УПЛ играли с помошью легионеров, которым помойное уэфа дало тупо свалить с Украины, подготовленной молодежи оказалось мало, фактически всех украинских игроков, которые на что-то способны  распродали на запад.....
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-2
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