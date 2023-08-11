Иван ГЕЦКО: «Ко дну украинцам в еврокубках уже совсем близко»

Состоялись поединки квалификационного раунда еврокубков с участием представителей футбольной Украины: в Лиге Европы «Днепр-1» разгромно проиграл «Славии» из Чехии (0:3), а киевское «Динамо» уступило греческому «Арису» (0:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Днепра» Иван Гецко рассказал, что ему больше всего не понравилось в действиях украинских команд:

- Позор, другого слова и не подберешь, когда анализировать вчерашнее выступление наших клубов. К сожалению, эстафету у неудачников из полтавской «Ворсклы», которую выбила из квалификации Лиги конференций скромная грузинская «Дила», подхватили другие два отечественных представителя – «Днепр-1» и «Динамо».

- Начнем с более престижной Лиги Европы, где днепряне съездили в гости к «Славии».

- В таких случаях после крупного поражения говорят: поехали на экскурсию. В это трудно поверить, но днепряне умудрились за весь матч лишь однажды пробить в сторону ворот визави. Это ужас, особенно если учесть, что соперник был не из топ-футбольных стран. Несмотря на то, что хозяева с 58 минуты играли в меньшинстве они продолжали диктовать условия и, как вишенка на торте - довели дело до разгрома, забив третий гол.

- Что скажете о последнем летнем новичке днепрян - Филиппове, который заменил на острие наступления Довбыка?

- Здесь вообще трудно что-то понять. Футболист без игровой практики, проведя с новой командой только одну тренировку, сразу попадает в стартовый состав. Этот тактический ход наставника Александра Кучера явно не сработал, потому что Филиппов был незаметен. С другой стороны, Филиппов из тех нападающих, как, кстати, и Довбик, которые зависимы от партнеров. А средняя линия гостей вчера провалила поединок.

- Благодаря чему «Днепр-1» через неделю в ответном матче может дать бой пражанам и добиться реванша с нужным результатом?

- Я всегда был реалистом и «Днепр-1» нынешнего образца это не та команда, которая может составить конкуренцию «Славии». У днепрян в каждой линии есть уязвимые места, а «Славия» производит впечатление команды, где каждый игрок четко знает, что ему делать на футбольном поле. Тем более, что держит руку на пульсе и руководитель «Славии», который вчера умело контролировал ход событий, особенно, когда его подопечные остались в меньшинстве. Вот почему днепрянам уже можно спокойно готовиться к очередному понижению - экзаменам в Лиге конференций.

- Теперь о «Динамо», проигравшем середняку чемпионата Греции - «Арису». Киевляне сетовали, что у них много сил забрала дорога в Салоники.

- Эти дешевые оправдания меня больше всего убивают. А динамовцы подумали, что в это время их ровесники в окопах отражают атаки российских агрессоров? Или, как выживать во время воздушных тревог, когда есть угроза самому дорогому - жизни? Динамовцы должны быть благодарны, что могут заниматься любимым делом, сплотиться, сыграть через не могу и своей игрой прославить Украину. А они видите ли, устали. В конце концов, чего от них ждать, когда мастерства нет. «Динамо» сейчас посредственная команда, которой никто не боится даже на внутренней арене.

- Но ведь динамовцы приехали в Грецию в статусе лидера УПЛ, порадовав на старте высокой результативностью.

- Я уже неоднократно отмечал, что уровень УПЛ - низкий и стоит нашим командам на международной арене столкнуться с плотной опекой, умелым отбором соперника, как они становятся беспомощными. К тому же хромает физподготовка и поэтому трудно добавлять обороты. Ну, а игра киевлян да и тех же днепрян в обороне уже вызывает смех. Такое впечатление, что играют не профессионалы с миллионными зарплатами, а любители. Хорошо, что динамовец Бущан сделал правильные выводы из своей неудачной игры в последнем календарном матче с «Оболонью» и вчера несколько раз выручил. Иначе и киевляне не избежали бы разгрома.

Отдельно хочу сказать о рулевом «Динамо» Мирче Луческу. На мой взгляд, он уже давно себя исчерпал, создается впечатление, что ему продолжает доверять только клубное руководство. Разве Луческу не знал, что Ярмоленко не отрабатывает в обороне, значит надо было так построить игру, чтобы Андрея всегда кто-то страховал.

Не был в курсе, что Шапаренко играет, как говорят, на чистых мячах, слаб в отборе. Этими пробелами лидеров киевлян «Арис» и воспользовался, заслуженно взяв верх. Динамовцам были созданы надлежащие условия для подготовки, но уровень их игры вызывает серьезное беспокойство. К сожалению, наши представители в еврокубках уже почти достали до дна.