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Лига чемпионов
11 августа 2023, 11:40 | Обновлено 11 августа 2023, 11:47
2017
6

Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть

Конкуренты не дремали, и Норвегия обошла Украину на вираже

11 августа 2023, 11:40 | Обновлено 11 августа 2023, 11:47
2017
6
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
СК Днепр-1

В мид-уик начался 3-й раунд квалификации еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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К сожалению, клубы Украины потерпели два поражения и осталась на текущей неделе на прежних 25.000 баллах (ну, хоть число красивое). Это привело к понижению с 14-й на 15-ю позицию.

Киевское «Динамо» в гостях проиграло «Арису» Салоники в Лиге конференций со счетом 0:1. На 69-й минуте Луис Пальма забил единственный гол, реализовав спорный пенальти.

«Днепр-1» потерпел фиаско в Праге, проиграв 0:3 в матче Лиги Европы против «Славии». Днепряне пропустили три гола, причем третий – играя в большинстве.

В то же время, конкуренты не дремали, и Норвегия (25.250) обошла Украину на вираже. Более того, Израиль (24.625) и Дания (24.200) приблизились вплотную, в пределах одного балла.

Итоги недели очень грустные. Украина серьезно рискует, впервые за много-много лет, покинуть топ-15 и остаться лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего одним представителем в квалификации Лиги чемпионов. Україна – лишь на 44-м месте (среди 55 стран) в сезонном рейтинге (1.100). Надо исправлять ситуацию.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Динамо Киев Панатинаикос таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Заря Луганск Дила Гори Ворскла Полтава выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций Славия - Днепр-1 Арис - Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Alex T
С такой игрой и такими клубами нам там вообще не чего делать. Хватит и той квоты что останется какой бы она ни была 
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+2
vitaha33
А наступного року, коли відлетить коеф 7,2 ми будемо битись за топ-25. Але на сьогодні це наш рівень, якщо ми програєм Ділі і Арісу
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Отлично. Мы это заслужили.
Своей игрой.
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+1
Serhii P.
Об'єктивно, з наступного сезону про Лігу Чемпіонів можна буде забути на роки.
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0
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