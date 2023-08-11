Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть

В мид-уик начался 3-й раунд квалификации еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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К сожалению, клубы Украины потерпели два поражения и осталась на текущей неделе на прежних 25.000 баллах (ну, хоть число красивое). Это привело к понижению с 14-й на 15-ю позицию.

Киевское «Динамо» в гостях проиграло «Арису» Салоники в Лиге конференций со счетом 0:1. На 69-й минуте Луис Пальма забил единственный гол, реализовав спорный пенальти.

«Днепр-1» потерпел фиаско в Праге, проиграв 0:3 в матче Лиги Европы против «Славии». Днепряне пропустили три гола, причем третий – играя в большинстве.

В то же время, конкуренты не дремали, и Норвегия (25.250) обошла Украину на вираже. Более того, Израиль (24.625) и Дания (24.200) приблизились вплотную, в пределах одного балла.

Итоги недели очень грустные. Украина серьезно рискует, впервые за много-много лет, покинуть топ-15 и остаться лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего одним представителем в квалификации Лиги чемпионов. Україна – лишь на 44-м месте (среди 55 стран) в сезонном рейтинге (1.100). Надо исправлять ситуацию.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)