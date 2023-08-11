Украина. Вторая лига11 августа 2023, 09:23 | Обновлено 11 августа 2023, 09:24
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Вторая лига. Матчи 2-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги
11 августа 2023, 09:23 | Обновлено 11 августа 2023, 09:24
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11 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 2-й тур, 11 августа
- 14:00. Кудровка – ВАСТ Николаев
- 14:30. Звягель – Тростянец
- 16:00. ЮКСА – Кремень-2
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
14:00. Кудровка – ВАСТ Николаев
14:30. Звягель – Тростянец
16:00. ЮКСА – Кремень-2
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