Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Матчи 2-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
ЮКСА
11.08.2023 16:00 - : -
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 августа 2023, 09:23 | Обновлено 11 августа 2023, 09:24
80
0

Вторая лига. Матчи 2-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги

11 августа 2023, 09:23 | Обновлено 11 августа 2023, 09:24
80
0
Вторая лига. Матчи 2-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

11 августа проходят поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 2-й тур, 11 августа

  • 14:00. Кудровка – ВАСТ Николаев
  • 14:30. Звягель – Тростянец
  • 16:00. ЮКСА – Кремень-2

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

14:00. Кудровка – ВАСТ Николаев

14:30. Звягель – Тростянец

16:00. ЮКСА – Кремень-2

По теме:
Первая лига. Матчи 3-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ объявила о начале трансляции матчей за границей
Юрий ВЕРНИДУБ: «Одно дело, когда проигрываешь в равной борьбе...»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец смотреть онлайн Звягель Кремень-2 Кременчуг Кудровка Васт Николаев ЮКСА Тарасовка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Славии: «Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели»
Футбол | 11 августа 2023, 03:58 2
Тренер Славии: «Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели»
Тренер Славии: «Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели»

Индржих Трпишовски – о победной игре украинской командой

ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
Футбол | 10 августа 2023, 20:08 22
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики

Голкипер подписал контракт на 5 лет

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1
Футбол | 10.08.2023, 11:55
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Славия Прага – Днепр-1
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 11.08.2023, 04:06
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука
Футбол | 11.08.2023, 05:39
Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука
Итоги Q3 Лиги конференций. Поражение Динамо, голы Безуса, Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 42
Футбол
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
10.08.2023, 06:15 10
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 30
Футбол
Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире в Польше
Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире в Польше
09.08.2023, 15:15 4
Теннис
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 4
Теннис
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 17
Другие виды
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 23
Футбол
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем