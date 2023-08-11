Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Второй лиге зафиксированы разгромы со счетами 9:0 и 8:1
Чемпионат Украины
ЮКСА
11.08.2023 16:00 – FT 8 : 1
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 августа 2023, 22:23 | Обновлено 11 августа 2023, 22:36
699
0

Во Второй лиге зафиксированы разгромы со счетами 9:0 и 8:1

ЮКСА, Кудровка и Звягель будут претендентами на повышение в классе

11 августа 2023, 22:23 | Обновлено 11 августа 2023, 22:36
699
0
Во Второй лиге зафиксированы разгромы со счетами 9:0 и 8:1
ЮКСА

11 августа прошли поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Звягель дома разгромил Тростянец (4:1). ЮКСА на НТК имени Виктора Банникова разгромно победила Кремень-2 со счётом 8:1.

Но еще больший счет зафиксирован в матче Кудровка – Васт (9:0), девять мячей побывало в воротах команды гостей.

Вторая лига. 2-й тур, 11 августа

14:00. Кудровка – Васт Николаев – 9:0

Голы: Коваль, 5, 44, 50, Жикол, 30 (пен), Кербаль, 53 (авт), Волошин, 64, Кулик, 66, Пластун, 68, Лещенко, 80.

14:30. Звягель – Тростянец – 4:1

Голы: Волынец, 7, Ващишин, 10, Ндукве, 31, Майтак, 82 – Томенко, 18

16:00. ЮКСА – Кремень-2 – 8:1

Голы: Махнев, 8 (П), Бейер, 12, Кос, 36, 73, Харченко, 44, Цуркан, 52, Евдокимов, 62, Ювхимец, 78 – Рокотянский, 70 (пен)

Турнирная таблица

По теме:
ЮКСА усилился двумя украинцами, на очереди – три бразильца
Черноморец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
По чем подписка? Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец Васт Николаев Звягель Кремень-2 Кременчуг Кудровка ЮКСА Тарасовка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Футбол | 10 августа 2023, 23:45 8
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина

Украинский голкипер сегодня перешел в «Бенфику»

ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Футбол | 10 августа 2023, 21:01 2
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций

Украинец открыл счет в матче с «Мидтьюланном»

Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Футбол | 11.08.2023, 20:01
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Источник: у Малиновского есть предложения из Саудовской Аравии
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Футбол | 11.08.2023, 18:34
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
Процесс пошел. Реал нашел в Севилье замену Куртуа
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Футбол | 11.08.2023, 00:40
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
10.08.2023, 23:14 145
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 30
Футбол
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
11.08.2023, 07:55
Теннис
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 34
Футбол
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
КМ по шахматам. Пономарев выбыл, Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк
11.08.2023, 06:50 1
Другие виды
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
11.08.2023, 10:45
Теннис
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем