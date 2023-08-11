Во Второй лиге зафиксированы разгромы со счетами 9:0 и 8:1

11 августа прошли поединки 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Звягель дома разгромил Тростянец (4:1). ЮКСА на НТК имени Виктора Банникова разгромно победила Кремень-2 со счётом 8:1.

Но еще больший счет зафиксирован в матче Кудровка – Васт (9:0), девять мячей побывало в воротах команды гостей.

Вторая лига. 2-й тур, 11 августа

14:00. Кудровка – Васт Николаев – 9:0

Голы: Коваль, 5, 44, 50, Жикол, 30 (пен), Кербаль, 53 (авт), Волошин, 64, Кулик, 66, Пластун, 68, Лещенко, 80.

14:30. Звягель – Тростянец – 4:1

Голы: Волынец, 7, Ващишин, 10, Ндукве, 31, Майтак, 82 – Томенко, 18

16:00. ЮКСА – Кремень-2 – 8:1

Голы: Махнев, 8 (П), Бейер, 12, Кос, 36, 73, Харченко, 44, Цуркан, 52, Евдокимов, 62, Ювхимец, 78 – Рокотянский, 70 (пен)

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