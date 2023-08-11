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11.08.2023 16:00 - : -
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Украина. Первая лига
11 августа 2023, 08:59 | Обновлено 11 августа 2023, 09:03
55
0

Первая лига. Матчи 3-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги

11 августа 2023, 08:59 | Обновлено 11 августа 2023, 09:03
55
0
Первая лига. Матчи 3-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

11 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 3-й тур, 11 августа

  • 12:00. Кремень – Виктория
  • 15:00. ФСК Мариуполь – Полтава
  • 15:30. Нива Бузовая – Нива Тернополь
  • 16:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
  • 16:30. Эпицентр – Агробизнес
  • 17:00. Левый берег – Чернигов

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Кремень – Виктория

15:00. ФСК Мариуполь – Полтава

15:30. Нива Бузовая – Нива Тернополь

16:00. Прикарпатье – Карпаты Львов

16:30. Эпицентр – Агробизнес

17:00. Левый берег – Чернигов

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Источник Sport.ua
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