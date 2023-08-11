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Украина. Первая лига11 августа 2023, 08:59 | Обновлено 11 августа 2023, 09:03
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Первая лига. Матчи 3-го тура, 11 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Первой лиги
11 августа 2023, 08:59 | Обновлено 11 августа 2023, 09:03
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11 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 3-й тур, 11 августа
- 12:00. Кремень – Виктория
- 15:00. ФСК Мариуполь – Полтава
- 15:30. Нива Бузовая – Нива Тернополь
- 16:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
- 16:30. Эпицентр – Агробизнес
- 17:00. Левый берег – Чернигов
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Кремень – Виктория
15:00. ФСК Мариуполь – Полтава
15:30. Нива Бузовая – Нива Тернополь
16:00. Прикарпатье – Карпаты Львов
16:30. Эпицентр – Агробизнес
17:00. Левый берег – Чернигов
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