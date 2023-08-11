Первая лига. Победа Карпат, три удаления в матче Левого Берега
«Нива» Тернополь потерпела первое поражение в сезоне
Состоялись шесть матчей в рамках третьего тура Первой лиги. В группе А «Нива» Бузовая нанесла первое поражение в сезоне тернопольской «Ниве». Также победу одержали «Карпаты», матч «Эпицентра» и «Агробизнеса» завершился вничью.
В группе Б «Левый Берег» разгромил «Чернигов» в матче с тремя удалениями. «Виктория» минимально обыграла «Кремень», матч «Мариуполя» и «Полтавы» завершился вничью.
Группа А
«Нива» Бузовая – «Нива» Тернополь – 2:1
Голы: Сергийчук 4, Паламар 61 – Ризнык 66
«Прикарпатье» – «Карпаты» Львов – 0:1
Гол: Невес 77 (с пенальти)
«Эпицентр» – «Агробизнес» – 1:1
Голы: Беженар 85 – Заец 82
Группа Б
«Кремень» – «Виктория» – 0:1
Гол: Чеглов 36
ФСК «Мариуполь» – «Полтава» – 1:1
Голы: Гарнага 89 (автогол) – Щербак 61
Удаление: Булгаков 48 (Мариуполь)
«Левый Берег» – «Чернигов» – 5:1
Голы: Войцеховский 16, Дедух 33, Синица 62, Когут 65, Литовченко 69 – Койдан 83
Удаления: Когут 26, Якимив 84 – Зенченко 82
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