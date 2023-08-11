Первая лига. Победа Карпат, три удаления в матче Левого Берега

Состоялись шесть матчей в рамках третьего тура Первой лиги. В группе А «Нива» Бузовая нанесла первое поражение в сезоне тернопольской «Ниве». Также победу одержали «Карпаты», матч «Эпицентра» и «Агробизнеса» завершился вничью.

В группе Б «Левый Берег» разгромил «Чернигов» в матче с тремя удалениями. «Виктория» минимально обыграла «Кремень», матч «Мариуполя» и «Полтавы» завершился вничью.

Группа А

«Нива» Бузовая – «Нива» Тернополь – 2:1

Голы: Сергийчук 4, Паламар 61 – Ризнык 66

«Прикарпатье» – «Карпаты» Львов – 0:1

Гол: Невес 77 (с пенальти)

«Эпицентр» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Беженар 85 – Заец 82

Группа Б

«Кремень» – «Виктория» – 0:1

Гол: Чеглов 36

ФСК «Мариуполь» – «Полтава» – 1:1

Голы: Гарнага 89 (автогол) – Щербак 61

Удаление: Булгаков 48 (Мариуполь)

«Левый Берег» – «Чернигов» – 5:1

Голы: Войцеховский 16, Дедух 33, Синица 62, Когут 65, Литовченко 69 – Койдан 83

Удаления: Когут 26, Якимив 84 – Зенченко 82