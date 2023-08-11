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Лига Европы
11 августа 2023, 03:58 | Обновлено 11 августа 2023, 04:37
53
0

Тренер Славии: «Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели»

Индржих Трпишовски – о победной игре украинской командой

11 августа 2023, 03:58 | Обновлено 11 августа 2023, 04:37
53
0
Тренер Славии: «Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели»
ФК Славия Прага. Индржих Трпишовски

Главный тренер футбольного клуба «Славия» Прага Индржих Трпишовски дал оценку первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Днепром-1», в котором его подопечные победили со счетом 3:0.

«Я думаю, что, в целом, мы хорошо выступили как в команде, так и индивидуально на всех этапах игры. Мы вошли в нее немного осторожно, «Днепр» хорошо держал мяч в начале, нам не удавалось выйти к ним первые пять-шесть минут. Но после первого гола наша игра сильно улучшилась. Мы сильно прессинговали соперника и играли так, как хотели. Декорации были великолепны, аплодисменты были великолепны, игра игроков тоже была великолепной. Она даже усилилась во время матча.

После второго гола мы еще больше поверили в себя и угрожали другими ситуациями, которые могли закончиться большим количеством голов. К сожалению, мы осложнили все красной карточкой, когда потеряли одного игрока. Благо мы играли так же, как и раньше, и не подпускали соперника к опасным ситуациям. Нам даже удалось добавить третий гол, но удаление – это позор. Мы очень хорошо играли на том этапе и могли выиграть гораздо больше. Когда мы остались вдесятером, то дали сопернику возможность держать мяч. Мы уже не смогли создавать такого сильного прессинга, но ребята отлично поработали. Мы ничего не упустили «Днепр» и создали хорошую позицию перед ответной игрой», – рассказал Трпишовски.

Вторую встречу «Днепр-1» и «Славия» проведут в будущий четверг, 17 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 Лига Европы Индржих Трпишовски пресс-конференция
Источник ФК Славия
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