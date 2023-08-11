Португалия11 августа 2023, 02:34 | Обновлено 11 августа 2023, 02:36
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Анатолий ТРУБИН: «Горжусь быть здесь»
Украинец продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфике»
11 августа 2023, 02:34 | Обновлено 11 августа 2023, 02:36
147
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Голкипер Анатолий Трубин после подписания контракта с «Бенфикой» из Лиссабона дал первый комментарий пресс-службе португальского клуба.
«Привет, болельщики «Бенфики». Анатолий Трубин здесь. Я действительно горжусь быть здесь.
С нетерпением жду времени, чтобы показать свои качества. Вперед, «Бенфика», – признался Трубин.
Ранее стала известна клаусула в контракте Анатолия Трубина с «Бенфикой».
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