Анатолий ТРУБИН: «Горжусь быть здесь»

Голкипер Анатолий Трубин после подписания контракта с «Бенфикой» из Лиссабона дал первый комментарий пресс-службе португальского клуба.

«Привет, болельщики «Бенфики». Анатолий Трубин здесь. Я действительно горжусь быть здесь.

С нетерпением жду времени, чтобы показать свои качества. Вперед, «Бенфика», – признался Трубин.

Ранее стала известна клаусула в контракте Анатолия Трубина с «Бенфикой».