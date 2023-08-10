Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина

Сегодня «Бенфика» объявила о подписании голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина.

Также португальский клуб опубликовал финансовые условия сделки. Как и сообщали в СМИ, «Бенфика» заплатит за 22-летнего украинского вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов. О 40% от следующей продажи Трубина в документе не сказано.

Также указана клаусула, которая прописана в контракте Трубина. Она составляет 100 миллионов евро. Контракт украинца с «Бенфикой» рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.