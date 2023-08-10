Португалия10 августа 2023, 23:45 | Обновлено 10 августа 2023, 23:57
1547
3
Огромная сумма. Стала известна клаусула в контракте Трубина
Украинский голкипер сегодня перешел в «Бенфику»
10 августа 2023, 23:45 | Обновлено 10 августа 2023, 23:57
1547
3
Сегодня «Бенфика» объявила о подписании голкипера «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина.
Также португальский клуб опубликовал финансовые условия сделки. Как и сообщали в СМИ, «Бенфика» заплатит за 22-летнего украинского вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов. О 40% от следующей продажи Трубина в документе не сказано.
Также указана клаусула, которая прописана в контракте Трубина. Она составляет 100 миллионов евро. Контракт украинца с «Бенфикой» рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.
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Комментарии 3
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Не знаю, чого наші люди вирішили, що Трубіна купляють на лавку. Судячи з того, як сильно вони хотіли його купити і великої клаусули, то купляють його на основу. А попередника або продадуть, або посадять на лавку.
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