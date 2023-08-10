Лунин поддержал Куртуа, который получил серьезную травму
Украинец обратился к одноклубнику
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин публично выступил со словами поддержки в адрес Тибо Куртуа.
Бельгиец, как известно, сегодня, 10 августа, на тренировке «галактикос» получил серьезную травму. Он разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и теперь будет прооперирован.
«Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой», – написал Лунин в адрес Куртуа в своем инстаграме.
Напомним, ранее стало известно, что «Реал» взамен Куртуа, который выбыл из строя надолго, может подписать Давида де Хеа.
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