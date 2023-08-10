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  4. Лунин поддержал Куртуа, который получил серьезную травму
Испания
10 августа 2023, 16:04 | Обновлено 10 августа 2023, 16:11
1567
0

Лунин поддержал Куртуа, который получил серьезную травму

Украинец обратился к одноклубнику

10 августа 2023, 16:04 | Обновлено 10 августа 2023, 16:11
1567
0
Лунин поддержал Куртуа, который получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин (справа) и Тибо Куртуа

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин публично выступил со словами поддержки в адрес Тибо Куртуа.

Бельгиец, как известно, сегодня, 10 августа, на тренировке «галактикос» получил серьезную травму. Он разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и теперь будет прооперирован.

«Наилучшие пожелания Тибо Куртуа. Ты сильный, и мы все с тобой», – написал Лунин в адрес Куртуа в своем инстаграме.

Напомним, ранее стало известно, что «Реал» взамен Куртуа, который выбыл из строя надолго, может подписать Давида де Хеа.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид травма
Источник Instagram
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