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09.08.2023 20:00 – FT 3 : 4
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Италия
09 августа 2023, 22:24 | Обновлено 09 августа 2023, 22:38
362
0

Интер вырвал на последних минутах победу в матче с Зальцбургом

Команды провели товарищескую игру

09 августа 2023, 22:24 | Обновлено 09 августа 2023, 22:38
362
0
Интер вырвал на последних минутах победу в матче с Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды не испытывают проблем с попаданием в групповые этапы еврокубков, поэтому освобождены от необходимости играть в раундах отбора. Благодаря этому стал возможный товарищеский матч между «Зальцбургом» и «Интером», который прошел на домашней арене «быков».

В матче было забито 7 голов. Сначала забил Карим Конате, затем и свои ворота отличился Павлович. В середине первого тайма де Врей вывел «Интернационал» вперед, однако через 10 минут Конате оформил дубль.

На перерыв команды ушли при счете 2:3 благодаря голу Корреа, однако Байду сравнял счет на старте второго тайма.

Однако Сэнси все же принес победу «змеям» в конце матча. Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу «Интера».

Товарищеский матч.

«Зальцбург» – «Интер» – 3:4.

Голы: Конате, 6, 35, Байду, 46 – Павлович, 9, аг, де Врей, 25, Корреа, 43, Сенси, 90.

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Источник Sport.ua
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