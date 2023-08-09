ВИДЕО. Как Интер на последних минутах дожал Зальцбург

Сегодня состоялся товарищеский матч между австрийским «Зальцбургом» и итальянским «Интером», в котором миланцы сумели одержать победу со счетом 4:3 благодаря голам Стефана де Врея, Хоакина Корреа, Стефано Сенси и автоголу игрока «быков» Павловича. За «Ред Булл Зальцбург» забили дважды Карим Конате и один раз Байду.

К вашему вниманию видеообзор матча: