Товарищеские матчи
09.08.2023 20:00 – FT 3 : 4
Италия09 августа 2023, 22:44 | Обновлено 09 августа 2023, 22:46
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ВИДЕО. Как Интер на последних минутах дожал Зальцбург
Миланцы сумели забить на гол больше в результативном поединке.
09 августа 2023, 22:44 | Обновлено 09 августа 2023, 22:46
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Сегодня состоялся товарищеский матч между австрийским «Зальцбургом» и итальянским «Интером», в котором миланцы сумели одержать победу со счетом 4:3 благодаря голам Стефана де Врея, Хоакина Корреа, Стефано Сенси и автоголу игрока «быков» Павловича. За «Ред Булл Зальцбург» забили дважды Карим Конате и один раз Байду.
К вашему вниманию видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Стефано Сенси (Интер Милан).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Samson Baidoo (РБ Зальцбург).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Karim Konate (РБ Зальцбург).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Страхиня Павлович (РБ Зальцбург).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Karim Konate (РБ Зальцбург).
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