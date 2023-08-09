ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони

8 августа «Милан» и «Монца» провели первый матч за трофей Сильвио Берлускони, бывшего владельца этих клубов.

12 июня Сильвио Берлускони ушёл из жизни на 86-м году жизни, после чего в его память клубы решили организовать специальный матч.

Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победил «Милан» (пен. 6:5).

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Кубок Берлускони, 8 августа, Монца

Монца – Милан – 1:1 (пен – 5:6)

Голы: Кольпани, 32 – Пулишич, 29.

Нереализованный пенальти: Пулишич, 29 (Милан).

Видео голов и обзор матча