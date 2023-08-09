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Товарищеские матчи
Монца
08.08.2023 22:00 – FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 августа 2023, 03:55 | Обновлено 09 августа 2023, 04:02
89
0

ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони

12 июня Сильвио Берлускони ушёл из жизни на 86-м году жизни

09 августа 2023, 03:55 | Обновлено 09 августа 2023, 04:02
89
0
ВИДЕО. Милан обыграл Монцу в серии пенальти в матче за Кубок Берлускони
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа «Милан» и «Монца» провели первый матч за трофей Сильвио Берлускони, бывшего владельца этих клубов.

12 июня Сильвио Берлускони ушёл из жизни на 86-м году жизни, после чего в его память клубы решили организовать специальный матч.

Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победил «Милан» (пен. 6:5).

Кубок Берлускони, 8 августа, Монца

Монца – Милан – 1:1 (пен – 5:6)

Голы: Кольпани, 32 – Пулишич, 29.

Нереализованный пенальти: Пулишич, 29 (Милан).

Видео голов и обзор матча

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Кольпани (Монца).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Трофей Берлускони Милан Монца товарищеские матчи серия пенальти видео голов и обзор Кристиан Пулишич Сильвио Берлускони
Источник Sport.ua
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