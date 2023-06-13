В Монце хотят увековечить имя Берлускони

Городской совет итальянского города Монца предложил назвать стадион одноименного клуба в честь Сильвио Берлускони.

В релизе городских властей Монцы сказано, что «будет направлен запрос о присвоении стадиону «Бриантео» имени президента Сильвио Берлускони».

«Помимо многочисленных успехов, достигнутых за время его предпринимательской, политической и спортивной карьеры, имя Берлускони навсегда останется связанным с нашим городом», - говорится в обращении городского совета Монцы.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год, а в сентябре 2018-го приобрел клуб «Монца». Чемпионат Италии-2022/2023 в Серии А «Монца» завершила на 11-м месте.