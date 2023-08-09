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  4. Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии
Лига чемпионов
09 августа 2023, 09:47 |
630
0

Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии

Гаэль Ондуа не смог получить британскую визу

09 августа 2023, 09:47 |
630
0
Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Ондуа

27-летний камерунский полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, у которого также есть паспорт россии, не сможет помочь команде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерса», который пройдет в Шотландии.

Дело в том, что британские власти отказались выдавать игроку визу. Ондуа не попал в заявку команды на этот поединок.'

Гаэля Онуда лишили поездки в Глазго. Еему до сих пор не выдана визп британскими властями. Игрок отсутствует в поездке в Глазго. Значительных усилий, предпринятых более двух недель назад клубом и его игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и его команду, которой по неспортивным причинам придется играть без важного игрока», – идется в заявлении «Серветта».

Гаэль несколько лет играл в российских клубах. В 2017 году он подписал контракт с «Зарей», но не провел за луганский клуб ни одного матча.

В марте 2023 года Ондуа отстранили от игр в Германии за «Ганновер», поскольку на ЧМ-2023 он выходил в составе команды Камеруна против сборных Швейцарии и Сербии в бутсах с российским флагом.

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Источник Sport.ua
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