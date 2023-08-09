Экс-игрока Зари с паспортом россии не пустили на матч ЛЧ в Шотландии
Гаэль Ондуа не смог получить британскую визу
27-летний камерунский полузащитник швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, у которого также есть паспорт россии, не сможет помочь команде в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Рейнджерса», который пройдет в Шотландии.
Дело в том, что британские власти отказались выдавать игроку визу. Ондуа не попал в заявку команды на этот поединок.'
Гаэля Онуда лишили поездки в Глазго. Еему до сих пор не выдана визп британскими властями. Игрок отсутствует в поездке в Глазго. Значительных усилий, предпринятых более двух недель назад клубом и его игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и его команду, которой по неспортивным причинам придется играть без важного игрока», – идется в заявлении «Серветта».
Гаэль несколько лет играл в российских клубах. В 2017 году он подписал контракт с «Зарей», но не провел за луганский клуб ни одного матча.
В марте 2023 года Ондуа отстранили от игр в Германии за «Ганновер», поскольку на ЧМ-2023 он выходил в составе команды Камеруна против сборных Швейцарии и Сербии в бутсах с российским флагом.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹— Servette FC (@ServetteFC) August 8, 2023
Gaël Ondoua, dont le visa n'a pas été délivré par les autorités britanniques à ce jour, est absent du déplacement de Glasgow.
Le communiqué 👉 https://t.co/Q0xXstzwvW pic.twitter.com/SXt6z0DoYi
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