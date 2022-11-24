ФОТО. Крыса на ЧМ. Игрок Камеруна вышел на матч с флагом россии на бутсах
Гаэль Ондуа решил подленько поддержать страну-агрессора
24 ноября состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.
Полузащитник Гаэль Ондуа, который был воспитанником «локомотива» и раньше играл за «анжи» и вторую команду московского «цска», вышел на поле в бутсах с маленьким российским триколором, расположенным возле флага Камеруна.
Отметим, что Ондуа вырос в россии. Он сын работника посольства Камеруна в москве. В январе 2022 года Гаэль даже грозился выступать за сборную россии, но после дисквалификации рф с международной арены охотно согласился на вызов из Камеруна.
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