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  4. ФОТО. Крыса на ЧМ. Игрок Камеруна вышел на матч с флагом россии на бутсах
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 23:51 | Обновлено 25 ноября 2022, 00:33
1262
2

ФОТО. Крыса на ЧМ. Игрок Камеруна вышел на матч с флагом россии на бутсах

Гаэль Ондуа решил подленько поддержать страну-агрессора

24 ноября 2022, 23:51 | Обновлено 25 ноября 2022, 00:33
1262
2
ФОТО. Крыса на ЧМ. Игрок Камеруна вышел на матч с флагом россии на бутсах
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Полузащитник Гаэль Ондуа, который был воспитанником «локомотива» и раньше играл за «анжи» и вторую команду московского «цска», вышел на поле в бутсах с маленьким российским триколором, расположенным возле флага Камеруна.

Отметим, что Ондуа вырос в россии. Он сын работника посольства Камеруна в москве. В январе 2022 года Гаэль даже грозился выступать за сборную россии, но после дисквалификации рф с международной арены охотно согласился на вызов из Камеруна.

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сборная Камеруна по футболу Гаэль Ондуа российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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India Life
Ну шо, помогла рашистская тряпка?
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+2
Remark
То есть, на футболке писать слово "любовь" нельзя, а выходить с флагом страны-террориста (уже официально) можно?
И шо ж молчит вторая крыса Инфантино?
Ответить
+1
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